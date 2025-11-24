La Dra. Blanca García aborda cómo la IA fortalece la labor de los cuidadores

Dra. Blanca García, autora del libro "Cuidar y Crecer"

La estrategia ‘El Conocimiento es Poder’ integra IA para fortalecer la toma de decisiones y brindar mayor tranquilidad a los cuidadores.

La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para que los cuidadores tomen decisiones más seguras y efectivas.” — Blanca R. García Salgado, Doctora en Desarrollo Organizacional

MCALLEN, TX, UNITED STATES, November 24, 2025 / EINPresswire.com / -- La doctora Blanca R. García Salgado , autora galardonada y especialista en desarrollo organizacional, participó como ponente invitada en la Conferencia 2025 para Cuidadores, celebrada el 13 de noviembre de 2025 en McAllen, Texas, con transmisión virtual para participantes de diversas regiones.Durante su intervención, la Dra. García Salgado —originaria de Vega Baja, Puerto Rico— compartió estrategias prácticas para fortalecer el bienestar emocional de los cuidadores. Su presentación destacó cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta educativa, ayudando a los cuidadores a comprender mejor las condiciones de salud, prepararse para decisiones importantes y acceder a información confiable en momentos de estrés como parte fundamental de su Estrategia 1: El conocimiento es poder “La inteligencia artificial no sustituye a ningún profesional de la salud. Pero sí puede ayudar a los cuidadores a comprender mejor la enfermedad, prepararse para el futuro y tomar decisiones informadas. La IA nos brinda conocimiento, y el conocimiento es la base de cualquier transformación”, expresó García Salgado.La Dra. García Salgado también es autora del libro premiado Cuidar y Crecer: 7 Estrategias Poderosas para Familiares y Cuidadores de Adultos Mayores, reconocido con Medalla de Bronce a Mejor Portada y Mención Honorífica a Mejor Libro de Autotransformación en los International Latino Book Awards 2025.A través del enlace público del evento, los interesados pueden acceder a la grabación completa y visualizar los segmentos donde aparece su participación en referencia a la IA:Minuto 38: Introducción sobre cómo la IA puede apoyar la educación del cuidador y facilitar la toma de decisiones.Minuto 59: Demostración práctica del prototipo “Claudia”, un chat diseñado para ofrecer orientación básica y reducir la carga emocional en situaciones críticas.Enlace público del evento: (incluye transmisión completa)Modelo piloto solo puede ser iniciado con cuenta de gmail:“Un cuidador merece aprender, crecer y ser apoyado. Eventos como este les recuerdan que su labor tiene valor y que también deben cuidarse a sí mismos.” — Dra. Blanca R. García Salgado

