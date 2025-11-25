ARNO URBANA ACELERA LA CREACIÓN DE VIVIENDA ASEQUIBLE EN MADRID

Arno Urbana impulsa vivienda asequible en Madrid con eficiencia industrial y visión social, priorizando segmentos de necesidad frente a desarrollos de lujo.

MADRID, MADRID, SPAIN, November 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Arno Capital , gestora de inversión multidisciplinar con presencia internacional y fuerte especialización en Real Estate, anuncia el lanzamiento de un nuevo proyecto residencial en Carabanchel, uno de los barrios con mayor proyección urbanística de Madrid.La tesis de inversión responde de forma directa al desafío de oferta limitada que vive actualmente la capital. El desarrollo prioriza la eficiencia energética, la optimización de costes y la adaptabilidad arquitectónica, elementos fundamentales para atender la creciente demanda de vivienda de obra nueva a precios accesibles.La firma destaca que su experiencia en el mercado multifamily (vivienda de alquiler) de Miami, Estados Unidos, especialmente en el segmento workforce housing (vivienda asequible), aporta una inteligencia operativa diferencial aplicada ahora a España.Madrid continúa consolidándose como uno de los mercados más dinámicos de Europa. Con un déficit estructural estimado en más de 40.000 unidades anuales, la ciudad requiere modelos de desarrollo más ágiles, profesionalizados y alineados con la demanda real. Arno Urbana señala que su enfoque combina disciplina financiera, eficiencia industrial y visión urbana, permitiendo acelerar la disponibilidad de vivienda en zonas consolidadas y emergentes sin comprometer calidad, accesibilidad o sostenibilidad.“Nuestro compromiso es claro: Madrid no necesita más lujo, necesita vivienda accesible y bien ejecutada. En Arno Urbana aplicamos un modelo basado en la disciplina financiera y en la participación directa en cada fase del proyecto. Esta combinación —probada durante años en el mercado de alquiler asequible en Estados Unidos — nos permite entregar viviendas de calidad, en menos tiempo y a precios que la ciudad realmente necesita. Nuestro objetivo es contribuir a cerrar la brecha estructural de oferta sin sacrificar diseño, sostenibilidad ni rigor técnico.” menciona Javier Barrera Valdez, manager de Arno Capital.Arno Capital ( www.arnocap.com ), es una gestora de inversión que aplica un enfoque multidisciplinar en Real Estate y Private Equity, con operaciones en Madrid y Miami. Su filosofía se basa en la preservación del capital, la ejecución rigurosa, la co-inversión y la orientación a largo plazo. A través de sus plataformas especializadas —incluyendo Arno Urbana en España— la firma desarrolla proyectos residenciales, multifamiliares y urbanos con un claro énfasis en eficiencia, diseño y creación de valor sostenible.

