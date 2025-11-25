Mallorca Distillery kooperiert mit BeMakers, um ihre preisgekrönten Bio-Spirituosen in sieben neue EU-Märkte zu bringen.

EU-Expansion der Bio-Spirituosenrange von Mallorca Distillery Preisgekrönte Palma Gin Die Mitgründer der Mallorca Distillery – Amber & Byron Holland

Die mallorquinische Craft-Brennerei erobert Europa: Mit BeMakers sorgt Mallorca Distillery für schnelleren, nachhaltigeren Versand in sieben neue Märkte.

Entscheidender Schritt, um unsere biologischen, klimaneutralen mallorquinischen Spirituosen einem breiteren EU-Publikum zugänglich zu machen – und zugleich unseren Werten von Nachhaltigkeit, Handwerk.” — Amber Holland, Mitgründerin der Mallorca Distillery

GERMANY, November 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Mallorca Distillery hat offiziell die europäische Expansion ihrer preisgekrönten PALMA Organic & Carbon-Zero Spirits gestartet, die nun über eine neue Vertriebspartnerschaft mit BeMakers in sieben Ländern erhältlich sind.Ab sofort können PALMA-Produkte online bestellt und nach Österreich, Deutschland, Schweden, Frankreich, Dänemark, die Niederlande und die Schweiz geliefert werden – zusätzlich zu Spanien und dem Vereinigten Königreich. Die Partnerschaft ermöglicht es Mallorca Distillery, ihre Präsenz in wichtigen europäischen Märkten auszubauen und gleichzeitig den eigenen Ansprüchen an biologische Produktion, klimaneutrale Prozesse und verantwortungsvolle Logistik treu zu bleiben.Über die grenzüberschreitende E-Commerce- und Distributionsplattform von BeMakers wird das Kernsortiment von PALMA – darunter PALMA Organic Gin und ausgewählte Bio-Spirituosen – sowohl für den Handel als auch für Endverbraucher über lokalisierte Online-Shops sowie ausgewählte Einzelhandels- und Gastronomiepartner verfügbar sein."Unsere Partnerschaft mit BeMakers öffnet uns auf einen Schlag die Türen zu sieben wichtigen europäischen Märkten", sagt Amber Holland, Gründerin der Mallorca Distillery SL. "Entscheidender Schritt, um unsere biologischen, klimaneutralen mallorquinischen Spirituosen einem breiteren EU-Publikum zugänglich zu machen – und zugleich unseren Werten von Nachhaltigkeit, Handwerk."Die Zusammenarbeit unterstützt die langfristige Wachstumsstrategie der Mallorca Distillery, indem sie effiziente, rechtskonforme Lieferungen über Grenzen hinweg ermöglicht und gleichzeitig die Komplexität und den CO₂-Fußabdruck traditioneller Multi-Markt-Distribution reduziert.Verbraucherinnen, Verbraucher und Handelspartner in den sieben neu erschlossenen Märkten können PALMA-Spirituosen direkt über https://shops.mallorcadistillery.com/de-de sowie über ausgewählte Einzelhandels- und Gastronomiepartner entdecken und erwerben. Eine weitere Expansion in Europa ist bereits geplant.Über Mallorca DistilleryDie 2018 gegründete Mallorca Distillery ist die erste zertifizierte Bio-Craft-Destillerie der Insel Mallorca und hat es sich zum Ziel gesetzt, den wahren Geist der Insel in jeder Flasche einzufangen. Die Flaggschiff-Spirituose PALMA Gin und das wachsende Sortiment an biologischen, klimaneutralen Spirituosen werden in kleinen Chargen mit lokal bezogenen Botanicals und nachhaltigen Produktionsmethoden hergestellt. Mit der Verbindung von traditionellem Handwerk und moderner Verantwortung wurde Mallorca Distillery mehrfach international ausgezeichnet und verfolgt das Ziel, emissionsfrei zu produzieren – und dabei authentische mediterrane Aromen mit Genießerinnen und Genießern im gesamten DACH-Raum und darüber hinaus zu teilen.

Ein Einblick in die Mallorca Distillery mit unserem Mitgründer Byron Holland – jetzt mit Versand innerhalb der EU.

