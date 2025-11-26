Closeup Models se expande a México, reforzando su posición como la principal agencia de modelos de partes corporales
Con más de una década operando en Estados Unidos, Closeup Models ha colaborado con algunas de las marcas más importantes del mundo en proyectos que requieren precisión, estética y talento altamente especializado. Su éxito se ha basado en la selección minuciosa de modelos, estándares estrictos de calidad y un enfoque que prioriza el detalle en cada producción.
UNA AGENCIA ESPECIALIZADA QUE LLEGA A FORTALECER LA INDUSTRIA LOCAL
A diferencia de una agencia tradicional, Closeup Models ha construido su reputación como la principal agencia de modelos de partes corporales, un nicho donde el talento requiere características específicas, habilidades cuidadosas y una presentación impecable. En México, esta especialidad ha sido limitada durante años, lo que convierte su llegada en un impulso significativo para la industria creativa nacional.
Sectores como belleza, cuidado personal, joyería, tecnología, moda y alimentos dependen cada vez más de primeros planos perfectos en sus campañas. La presencia de Closeup Models permitirá a las marcas locales acceder a modelos preparados y entrenados específicamente para este tipo de proyectos, con procesos profesionales que antes solo estaban disponibles en mercados más grandes.
UNA ALTERNATIVA PROFESIONAL DENTRO DEL MERCADO MEXICANO
Con esta expansión, Closeup Models busca consolidarse como la agencia de referencia para quienes buscan una agencia de modelos en México con estándares internacionales. Su operación combinará la experiencia adquirida en Estados Unidos con un enfoque local, ofreciendo a marcas y productoras un servicio confiable, transparente y altamente especializado.
La llegada de la agencia también abre oportunidades para nuevos talentos en México que desean iniciar o profesionalizar su carrera en este nicho. Aunque el enfoque principal está en modelos de manos, también se trabajará con talentos especializados en pies, piernas y otras partes corporales, ofreciendo una alternativa real para quienes no encajan en el modelo tradicional de moda o pasarela.
REAFIRMACIÓN DE LIDERAZGO EN EL MERCADO ESPECIALIZADO
La expansión a México representa un paso natural en el crecimiento de Closeup Models y confirma su compromiso por mantenerse como referente global dentro del segmento de modelos de partes corporales. Con operaciones ya establecidas en ciudades clave como Los Ángeles y Nueva York, la agencia continúa construyendo una red de talento internacional que ahora también incluye al mercado mexicano.
Closeup Models inicia así una nueva etapa, consolidándose como la agencia líder en México dentro de este nicho y ofreciendo a marcas, productoras y talentos locales un nivel de especialización sin precedentes.
