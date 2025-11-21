No se pierdan En Sintonía con el Concejo junto a la invitada especial, la Concejal Natali Fani-González, este viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, November 21 - For Immediate Release: Thursday, November 20, 2025

El programa también presentará detalles de la exhibición de luces navideñas en Brookside Gardens e importantes medidas de seguridad para la celebración de Acción de Gracias

ROCKVILLE, Md., 20 de noviembre del 2025—Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Concejal del Distrito 6 Natali Fani-González, quien se desempeña como presidenta del Comité de Desarrollo Económico (ECON) del Concejo; María Villegas, especialista de comunicaciones en Montgomery Parks; y Oscar Méndez, gerente de programas del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery (MCFRS). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 21 de noviembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición radial contará con la participación de la Concejal Fani-González, quien ofrecerá un análisis detallado del Plan del Corredor del University Boulevard. Tras varios meses de análisis, sesiones, amplia participación comunitaria y enmiendas, el Comité de Planificación, Vivienda y Parques (PHP) presentó sus recomendaciones sobre el Plan del Corredor del University Boulevard al pleno del Concejo. La Concejal Fani-González explicará los componentes principales del plan, destacará las actualizaciones clave surgidas durante el proceso de revisión y detallará cómo las recomendaciones impactarán el desarrollo futuro, las mejoras en el transporte, las viviendas y la revitalización comunitaria a lo largo del corredor del University Boulevard.

El segundo segmento destacará el regreso festivo del Jardín de Luces en el parque regional Brookside Gardens. A medida se acerca la temporada de fin de año y comienza la temporada navideña, se invita a los residentes a visitar y celebrar disfrutando del Jardín de Luces a partir del 20 de noviembre. Esta exhibición anual transforma los jardines en un resplandeciente país de maravillas invernales, con un recorrido peatonal de medio kilómetro lleno de luces y exhibiciones únicas y brillantes que iluminan los terrenos del emblemático espacio de 50 acres en Wheaton.

La edición radial concluirá con importantes consejos de seguridad para la celebración de Acción de Gracias, una fecha especial en que las familias se reúnen para festejar. Méndez ofrecerá orientación práctica sobre la seguridad en la cocina, incluyendo cómo prevenir incendios, preparar alimentos calientes de manera segura y evitar accidentes en la cocina. También compartirá recordatorios generales de seguridad en el hogar para garantizar que todos puedan disfrutar de una temporada festiva segura y sin preocupaciones.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

