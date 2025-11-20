FAAMANATUINA O LE 140 TAUSAGA O LE AOGA FAAFOMAI A FITI [20 Novema 2025]

SAMOA, November 20 - SAUNOAGA FAAPITOA a le afioga i le Tamaitai Sui Palemia ia Mulipola Anarosa Ale Molioo

Lau Susuga i le Ta’ita’i o le Sauniga Rev Tavita Reupena

Afioga i Minisita o le Kapeneta

Faauluuluga o Matagaluega ma Faalapotopotoga a le Malo

Aemaise sui mamalu uma o le FSM Alumni i Samoa.

O lea ua uma ona mua mea i Matāutusā e pei o le tala ia Moa’ula, ma fa’afo’i lapalapa o mālō i Foga’a ‘auā le Atua ma lona agalelei. E moni lava, o ni lavasiga ma fuafuaga i le tōfā na a’e ia i latou na faatinoina lenei faamoemoe, a’o fōlauga a le sōama, e failā tū i le ama i le pule a le Silisili’ese. Ae fa’afetai o lenei ua a’e ma le mālō, ua o tatou fetaia’i i nu’u ao ae le o nu’u po.

O lea fo’i ua mae’a ona tofī tofā le la’au a le tamaita’i, e tusa o pa’ia fa’aufigatā o Samoa, lea ua mae’a papae fa’aulufanua e le fofoga o le aso. Ua mamanu la fa’atiti o poula mamalu o le taeao pa’ia ma le maualuga, e le toe ta vavaeina i se fa’amatalaga, ‘auā o Samoa o le atunu’u tofi, e le taliola pe talatau e pei o Toga, o le fale fo’i o Po ma Ao ua so’o lona ta’iao ma e tulutulu i tao. Fa’ata’alolo la pa’ia ia. A o lenei aso, o le a su’i tonu le mata o le niu ma aga’i se manatu e tusa o le fa’amoemoe o lenei aso.

O le asō, o lea ua tau ai ‘ai o lapega e pei o upu e fai i faiva o tapalega, ma o lea fo’i ua tapisi i liu o va’a le i’a a le tautai na augani e fia sisi ma ua lelepa ai nei foe a tautai o le vasa, se’i o tatou aleaga aua o lea ua tau lau o le faamoemoe. O le faamanatuina lea o le 140 tausaga talu na faavaeina le Aoga Faafomai i Fiti mai le tausaga e 1885 – 2025.

A toe manatu i ai e le ose taimi laititi le sao ma le aoga o lenei aoga i le atinaeina o Samoa. E talitonu le manatu, ua fai i lagi le tuligasi’a a nisi o tama matutua ma tina matutua na uluai asaina le vaofilifili aua tupulaga faimai a Samoa e ala i le aotauina i vaega eseese o le soifua maloloina i lenei laumua. O le vaai ma le silasila atu a le malo o le tele o le aufaigaluega a le Matagaluega o le Soifua Maloloina sa a’otauina i le FSM mai tausaga ua alu.

O le manu lauti a le malo i ana fuafuaga alu mamao ina ia lava fomai, tausimai, , tagata faapitoa e tapenaina vailaau mo togafitiga, ma so’o se itu ma vaega uma o le Soifua Maloloina.

O le faamuamua a le malo ia siitia le soifua ma le ola maloloina o ona tagata uma i soo se vaega, e ala i le fausiaina o Falemai Fou i nisi o Afioga ina ia mafai ona maua ai le fesoasoani muamua pe a manaomia. E tele tapenaga a le tatou malo ina ia lelei falemai, lava fualaau ma vailaau mo togafitiga, lava le aufaigaluega ma faigaluega fiafia e tautua Samoa i soo se vaega faalesoifua Maloloina.

O le tuualalo a le Afioga a le Palemia, Kapeneta ma le faigamalo ia lelei le faatinoina o la outou auaunaga ia Samoa. O le avea ai o outou ma fomai, tausimai ma soo se vaega o le soifua maloloina o la outou lea ‘muai faauuina’ sa outou omai ma outou mai le lagi. O Iesu Keriso lava ia, o le fomai o fomai, e malolo uma i ai tagata e sulu atu i lona apitaga. E le faigofie la outou pitolaau, ae matou te mautinoa ua lava tapena outou e le Atua i lo outou valaauina. Ia maloloina Samoa atoa i lo outou afu sisina i le ao ma le po.

E fai ai lo’u leo faatauvaa ma fofoga taumolimoli o le Afioga i le Palemia, Kapeneta ma le faiga malo matou te faapea atu ai,

‘IA MANUIA TELE LE FAAMANATUINA O LE 140 TAUSAGA O LE AOGA FAAFOMAI I FITI UA FAAMANATUINA I SAMOA NEI’

Ia faamanuia mai le Atua I lenei aso ma ona taualumaga uma.

SOIFUA MA IA MANUIA

November 20, 2025