A Identy.io obtém a certificação MOSIP, posicionando América Latina e África na vanguarda da identidade inclusiva

Identy.io logo Mosip Logo

A solução ABIS da Identy.io, com credenciais digitais por meio de captura biométrica no dispositivo e detecção de vida, já está disponível no mercado MOSIP

DOVER, DE, UNITED STATES, November 20, 2025 / EINPresswire.com / -- A solução ABIS (Sistema Automatizado de Identificação Biométrica) da Identy.io para empresas acaba de obter a certificação MOSIP , após a validação de sua interoperabilidade, compatibilidade e conformidade com normas técnicas, como o formato para capturar e armazenar informações biométricas dos usuários, e já está disponível no mercado da plataforma. Esta solução permite que governos e entidades públicas realizem verificações de identidade e deduplicações quase em tempo real em bancos de dados de qualquer tamanho (inclusive bilhões de registros). A tecnologia biométrica subjacente foi validada pelo NIST, obtendo as melhores classificações em Fingerprint PFT III, MINEX e Face Recognition Technology Evaluation (FRTE).MOSIP (Modular Open Source Identity Platform) é uma plataforma de código aberto fundada em 2018 pelo Instituto de Tecnologia da Informação de Bangalore, com o apoio de fundações internacionais como a Fundação Bill e Melinda Gates, Tata Trusts e Omidyar Network, como forma de colaborar com governos e instituições públicas, especialmente em países em desenvolvimento, na tarefa de criar sistemas nacionais de identidade digital escaláveis, seguros, inclusivos e acessíveis. Seus testes de validação são reconhecidos como um padrão do setor, pois levam em consideração, entre outros fatores, a precisão dos sistemas biométricos integrados nesta plataforma, bem como sua rapidez e baixos índices de falsas aceitações.Entre suas principais capacidades e funções, a solução ABIS da Identy.io oferece o processamento de todo o processo de inscrição, aceitando modelos biométricos em formatos interoperáveis, armazenando-os no próprio sistema sob criptografia e gerando índices biométricos consultáveis. Além disso, o ABIS incorpora um mecanismo de deduplicação, que permite detectar quais indivíduos já estão presentes no banco de dados através do estabelecimento de margens de tolerância, bem como um sistema de verificação de identidade que compara as características biométricas capturadas pelo sistema com as já existentes em seu banco de dados (verificação 1:1) e um mecanismo de busca para identificar com precisão um usuário específico em tempo real.De acordo com Antony Vendhan, cofundador da Identy.io, “a inclusão no mercado MOSIP não se trata apenas de uma certificação técnica, mas de oferecer aos governos da América Latina, África e Ásia uma alternativa confiável aos fornecedores tradicionais de ABIS. Os países agora podem implementar uma infraestrutura de identidade de código aberto com um mecanismo de correspondência de nível empresarial que é realmente otimizado para suas necessidades de implementação, sejam equipes de inscrição móveis nas zonas rurais do Quênia, centros de registro comunitários na Amazônia brasileira ou abordagens híbridas nas regiões afetadas pelo conflito na Colômbia”.A certificação do MOSIP reafirma o compromisso da Identy.io em estabelecer a biometria como o novo padrão global de segurança e democratizar a identidade digital como garantia do desenvolvimento econômico e social na África, Ásia e América Latina. De acordo com Vendhan, “750 milhões de pessoas em todo o mundo não possuem documentos de identidade oficiais, e a maioria vive em regiões onde a infraestrutura tradicional de registro é economicamente inviável. Nosso ABIS foi projetado para apoiar estratégias de registro que alcancem essas populações, seja por meio de equipamentos móveis, centros comunitários ou abordagens híbridas. Na África, onde o dinheiro móvel já demonstrou o poder da tecnologia de salto qualitativo, a biometria móvel segura pode transformar de forma semelhante o acesso a serviços financeiros, cuidados de saúde e programas governamentais. Essa é a tecnologia alinhada com as necessidades reais”.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.