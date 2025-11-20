Identy.io obtiene la certificación MOSIP posicionando a Latinoamérica y África a la vanguardia de la identidad inclusiva

Identy.io logo Mosip Logo

La solución ABIS de Identy.io, con captura de credenciales digitales mediante biometría on-device y detección de vida, ya disponible en el marketplace de MOSIP

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, November 20, 2025 / EINPresswire.com / -- La solución ABIS (Sistema Automatizado de Identificación Biométrica) de Identy.io para empresas acaba de obtener la certificación MOSIP, tras la validación de su interoperabilidad, compatibilidad y cumplimiento de normas técnicas, como el formato para capturar y almacenar información biométrica de los usuarios, y ya está disponible en el mercado de la plataforma. Esta solución permite a los gobiernos y entidades públicas realizar verificaciones de identidad y eliminación de duplicados casi en tiempo real en bases de datos de cualquier tamaño (incluso mil millones de registros). La tecnología biométrica subyacente ha sido validada por el NIST, obteniendo las mejores calificaciones en Fingerprint PFT III, MINEX y Face Recognition Technology Evaluation (FRTE).MOSIP (Modular Open Source Identity Platform) es una plataforma de código abierto fundada en 2018 por el Instituto de Tecnología de la Información de Bangalore, con el apoyo de fundaciones internacionales como la Fundación Bill y Melinda Gates, Tata Trusts y Omidyar Network, como forma de colaborar con gobiernos e instituciones públicas, especialmente en países en desarrollo, en su tarea de crear sistemas nacionales de identidad digital escalables, seguros, inclusivos y asequibles. Sus pruebas de validación están reconocidas como un estándar del sector, ya que tienen en cuenta, entre otros factores, la precisión de los sistemas biométricos integrados en esta plataforma, así como su rapidez y sus bajos índices de falsas aceptaciones.Entre sus principales capacidades y funciones, la solución ABIS de Identy.io ofrece el procesamiento de todo el proceso de inscripción, aceptando plantillas biométricas en formatos interoperables, almacenándolas en el propio sistema bajo cifrado y generando índices biométricos consultables. Además, ABIS incorpora un motor de deduplicación, que le permite detectar qué sujetos ya están presentes en la base de datos mediante el establecimiento de márgenes de tolerancia, así como un sistema de verificación de identidad que compara las características biométricas capturadas por el sistema con las ya existentes en su base de datos (verificación 1:1) y un motor de búsqueda para identificar con precisión a un usuario específico en tiempo real.Según Antony Vendhan, cofundador de Identy.io, «la inclusión en el marketplace de MOSIP no se trata solo de una certificación técnica, sino de ofrecer a los gobiernos de América Latina, África y Asia una alternativa creíble a los proveedores tradicionales de ABIS. Los países ahora pueden implementar una infraestructura de identidad de código abierto con un motor de coincidencia de nivel empresarial que está realmente optimizado para sus necesidades de implementación, ya se trate de equipos de inscripción móviles en las zonas rurales de Kenia, centros de registro comunitarios en la Amazonía brasileña o enfoques híbridos en las regiones afectadas por el conflicto en Colombia».La certificación de MOSIP reafirma el compromiso de Identy.io de establecer la biometría como el nuevo estándar de seguridad global y de democratizar la identidad digital como garantía del desarrollo económico y social en África, Asia y América Latina. Según Vendhan, «750 millones de personas en todo el mundo carecen de documentos de identidad oficiales, y la mayoría vive en regiones donde la infraestructura tradicional de registro es económicamente inviable. Nuestro ABIS está diseñado para apoyar estrategias de registro que lleguen a estas poblaciones, ya sea a través de equipos móviles, centros comunitarios o enfoques híbridos. En África, donde el dinero móvil ya ha demostrado el poder de la tecnología de salto cualitativo, la biometría móvil segura puede transformar de manera similar el acceso a los servicios financieros, la atención sanitaria y los programas gubernamentales. Esa es la tecnología alineada con las necesidades reales».Sobre Identy.ioCon sede en EEUU y sedes en Brasil, México, Colombia, España e India, Identy.io es la referencia mundial en verificación de identidad digital mediante el uso de biometría móvil sin contacto. En Identy.io creemos en la autenticación multifactor, a la vez que abogamos por la necesidad de sustituir los métodos tradicionales de verificación de identidad mediante contraseñas, tokens u OTPs (One Time Password, por sus siglas en inglés), que no garantizan la identidad del usuario.En Identy.io trabajamos con instituciones para garantizar la identidad en sus procesos de negocio mediante el uso de biometría sin contacto desde los dispositivos móviles de los usuarios. Nuestra protección de la autenticación física (liveness) hace que la biometría sea segura y desplegable a gran escala. Para más información, visite https://identy.io

