Transformation ermöglichen: ABP Induction positioniert sich als strategischer Partner der Industrie

DORTMUND, GERMANY, November 21, 2025 / EINPresswire.com / -- ABP Induction verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die Industrie in einer Phase tiefgreifender Umbrüche handlungsfähig zu halten – technologisch, strukturell und gesellschaftlich. Als Lösungsanbieter entlang der vier Megatrends will das Unternehmen nicht nur reagieren, sondern gestalten.Die industrielle Wertschöpfung steht an einem Wendepunkt. Globale Machtverschiebungen, der zunehmende Fachkräftemangel, der politische und gesellschaftliche Fokus auf Klimaneutralität und die digitale Revolution verändern die Rahmenbedingungen für Unternehmen grundlegend. ABP Induction begegnet diesen Herausforderungen mit einer klaren Strategie: Die Transformation soll nicht als Krise begriffen werden – sondern als industriepolitische Chance. Der Fokus liegt auf vier Megatrends, die das Unternehmen gleichermaßen als Gestaltungsauftrag wie als Entwicklungsfeld versteht.Dekarbonisierung: Energieeffizienz als IndustrieprinzipAls Hersteller elektrischer Induktionsanlagen bietet ABP eine Schlüsseltechnologie für die CO₂-neutrale Metallverarbeitung. Mit grünem Strom betrieben, ermöglichen die Systeme nahezu emissionsfreies Schmelzen – in Gießereien ebenso wie in der Aluminiumindustrie. Die Umstellung auf induktive Verfahren reduziert nicht nur den ökologischen Fußabdruck, sondern schafft auch technologische Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern.Digitalisierung: Intelligente Systeme für volatile ZeitenDie Digitalisierung bei ABP ist kein nachgelagerter Trend, sondern Teil der strategischen DNA. Bereits seit 2017 entwickelt das Unternehmen die Plattform myABP, die heute in Version 2.0 modulare Prozesssteuerung, vorausschauende Wartung und umfassende Datennutzung ermöglicht. Künstliche Intelligenz analysiert Lastprofile, erkennt Muster in Qualitätsdaten und hilft, Erfahrungswissen zu sichern – ein entscheidender Faktor angesichts der alternden Belegschaften. Digitalisierung ist dabei nie Selbstzweck, sondern Hebel zur Dekarbonisierung, zur Bewältigung des demografischen Wandels und zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit.Deglobalisierung: Regionalisierung mit globalem DenkenVor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten baut ABP auf eine dezentrale Struktur mit regionaler Nähe zum Markt. Lokale Lieferketten, eigene Servicestandorte und eine hohe Fertigungstiefe in den Zielmärkten machen das Unternehmen resilient und unabhängig von überregionalen Versorgungsrisiken. ABP sieht in dieser Struktur nicht nur eine Antwort auf Deglobalisierung, sondern auch eine Brücke zu einer neuen Form industrieller Zusammenarbeit – jenseits von Blockdenken.Demografischer Wandel: Technologie als WissensspeicherABP begegnet dem Fachkräftemangel mit digitalen Lösungen, die operatives Erfahrungswissen zugänglich machen und die Einstiegshürden für junge Mitarbeitende senken. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf einfache Bedienbarkeit, modulare Systemarchitektur und den konsequenten Abbau von Komplexität in allen Anlagen. So entsteht ein Produktionsumfeld, das lernfähig, skalierbar und zukunftsrobust ist.Partnerschaft auf AugenhöheMit seiner konsequenten Fokussierung auf Nachhaltigkeit, technologische Souveränität und industrielle Relevanz versteht sich ABP Induction nicht nur als Ausrüster, sondern als strategischer Partner seiner Kunden. Unter dem Leitsatz „Your Partner on the way to zero emission“ begleitet das Unternehmen seine Kunden auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft – nicht mit Symbolpolitik, sondern mit industrieller Realität.ABP Induction Systems GmbHKanalstr. 25, 44147 DortmundE-Mail: press.de@abpinduction.com

