Panoramaglas von TEMEL Planen – Offenheit trifft Sicherheit

WIEN, AUSTRIA, November 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Die TEMEL Planen GmbH erweitert ihr leistungsstarkes Sortiment an Verschlusssystemen um eine elegante und technisch hochentwickelte Lösung: das „Panoramaglas“. Diese Produktlinie verbindet maximale Transparenz mit robuster Konstruktion – ideal für moderne Außen- und Innenbereiche, bei denen großflächige Verglasung, freie Sicht und zugleich zuverlässiger Schutz gefragt sind.1. Design und ÄsthetikDas Panoramaglas-System erzeugt einen faszinierenden Effekt von Weite und Licht – durch eine weitläufige Verglasung, die Großzügigkeit schafft und gleichzeitig ästhetisch anspruchsvoll wirkt. Dank der Auswahl unterschiedlicher Glastypen, Glasfarben und exklusiver Rahmen lassen sich individuelle architektonische Anforderungen stilvoll umsetzen. Dabei sorgt die hochwertige Ausführung für minimal sichtbare Profile – der Fokus bleibt auf der durchsichtigen Fläche.Temelplanen2. Technische Qualität und RobustheitDie Verglasung ist nicht nur ein stilistisches Element: Das Panoramaglas-System nimmt gehärtete Verglasung auf – das heißt, das Glas wurde speziell behandelt, um eine höhere Bruchfestigkeit zu gewährleisten. Gleichzeitig bietet das System eine exklusive Auswahl an Rahmenmaterialien, die sowohl stabil als auch langlebig sind.TemelplanenDiese technische Qualität sorgt dafür, dass die Anlage selbst anspruchsvollen Umweltbedingungen standhält – etwa Windlasten oder wechselnder Witterung – und langfristig funktionsfähig bleibt.3. Maßgeschneiderte LösungenEin wichtiger Vorteil: TEMEL Planen fertigt die Panoramaglas-Systeme nach Maß – individuell auf Kundenwunsch. Ob private Terrasse, Wintergarten, Außengastronomie oder gewerbliches Objekt – die Lösung wird exakt auf Abmessungen, Glaswahl und Umgebung abgestimmt. Die große Auswahl an Rahmenformen und Glasvarianten bietet hohen Gestaltungsspielraum und passt sich harmonisch in Architektur und Außenbereich ein.Temelplanen4. Funktionale Vorteile im AlltagDank des durchdachten Verschlusssystems verbindet das Panoramaglas offene Raumerweiterung mit Schutzfunktion: Es schafft ein Gefühl von Freiheit und Licht, bietet aber gleichzeitig Wind- und Wetterschutz. Die große Fläche sorgt für großzügige Sichtachsen, während die stabile Konstruktion Sicherheit und Komfort gewährleistet. Für Nutzer heißt das: ein erweiterter Wohnraum im Freien – ohne Abstriche bei Qualität oder Technik.5. Zielgruppe & EinsatzbereicheDas Panoramaglas-System richtet sich gleichermaßen an private Bauherren wie an gewerbliche Nutzer: Ob luxuriöse Privat­terrasse, hochwertiger Hotel- oder Gastronomiebereich oder repräsentatives Bürogebäude – überall dort, wo Stil, Komfort und Funktionalität gefragt sind. Durch das modulare System lassen sich auch Sonderanforderungen realisieren – etwa große Spannweiten oder besondere Glasfarben- und Rahmenkombinationen.6. Nachhaltigkeit und LanglebigkeitTEMEL Planen legt großen Wert auf Materialqualität und Haltbarkeit. Das Panoramaglas-System wurde so ausgelegt, dass es langfristig betrieben werden kann – mit minimalem Wartungsaufwand und hoher Lebensdauer. Die Verwendung gehärteter Verglasung und widerstandsfähiger Rahmenmaterialien spricht für nachhaltige Nutzung und Wertbeständigkeit.FazitMit dem Panoramaglas-System unterstreicht TEMEL Planen seinen Anspruch, Premiumlösungen im Bereich Verschlusssysteme anzubieten: modern, leistungsfähig und individuell. Wer freien Blick und stilvolles Ambiente mit technischer Exzellenz verbinden möchte, findet hier ein überzeugendes Angebot. Erleben Sie – ob im privaten Garten, auf der Terrasse oder in repräsentativen Außenbereichen – eine neue Dimension von Transparenz, Komfort und Design.

