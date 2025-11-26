Premium-Pergola-Markise von Temel Planen: moderner Sonnenschutz in Perfektion

WIEN, AUSTRIA, November 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Die TEMEL Planen GmbH präsentiert mit der Pergola Markise eine technologisch und gestalterisch hochentwickelte Lösung für modernen Sonnenschutz im Außenbereich. Mit intelligenter Konstruktion, hoher Materialqualität und individueller Anpassung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe – denn eine Terrassenüberdachung muss heute nicht nur Schutz bieten, sondern auch das Wohngefühl im Freien stilvoll und komfortabel erweitern.„Das Beste aus zwei Welten“ – unter diesem Leitmotiv vereint die Pergola Markise die Vorteile klassischer Markisen mit der Robustheit eines festen Pergolasystems. Die rundum geschlossene Bauweise schützt das Markisentuch vor Schmutz und Witterungseinflüssen und sorgt so für eine lange Lebensdauer mit minimalem Pflegeaufwand. Zusätzlich ermöglicht ein innovatives Spannsystem mit voneinander unabhängigen Federpaketen eine faltenfreie Wicklung des Tuchs sowie einen geräuscharmen Betrieb – hoher Bedienkomfort bei großer Technikqualität.Die Pergola Markise überzeugt zudem durch ihre multifunktionale Konstruktion. Eine wasserabweisende Bespannung macht die Nutzung des Außenbereichs selbst bei wechselhaftem Wetter möglich, ohne dass Komfort oder Ästhetik darunter leiden. Eine schmutzabweisende Bürstendichtung an Kasten und Führungsschienen sorgt für eine dauerhaft saubere Optik und erleichtert die Instandhaltung deutlich. Windlasten von bis zu 60 km/h werden zuverlässig abgefangen, sodass die Anlage selbst an windanfälligeren Standorten eine verlässliche Lösung darstellt.Intelligente Automatisierung und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten runden das Angebot ab: Die Pergola Markise wird inklusive Funkmotor geliefert; ein integrierter Windwächter misst die Windgeschwindigkeit und fährt die Anlage bei Bedarf automatisch ein – für maximale Sicherheit und eine besonders lange Lebensdauer. Darüber hinaus stehen über 300 verschiedene Stoffe sowie eine breite RAL-Farbenpalette zur Verfügung, sodass jede Anlage stilvoll an das individuelle Ambiente angepasst werden kann. Jede Lösung wird maßgefertigt und exakt auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt – von den Abmessungen bis zur Farbwahl – und gewährleistet so eine harmonische Integration in Architektur und Außenbereich.Mit der Pergola Markise bietet TEMEL Planen eine Premiumlösung, die Funktion, Komfort und Design gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt. Ob für private Terrassen oder repräsentative Außenbereiche in Gastronomie und Hotellerie – diese Anlage verwandelt jeden Freiraum in eine komfortable, wetterfeste und stilvolle Wohlfühloase.

