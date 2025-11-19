Magazines on the Hill

38,4 M$ pour soutenir la presse magazine et l’information locale canadiennes

CANADA, November 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Hier, le gouvernement fédéral a adopté son budget 2025, qui comprend un investissement de 38,4 millions de dollars pour prolonger le volet Mesures Spéciales pour le journalisme du Fonds canadien des périodiques (FCP), à compter de 2026-2027. Cette mesure soutient les éditeurs de journaux communautaires non quotidiens et de magazines.Cette mesure budgétaire aidera le FCP à remplir son mandat en investissant dans une industrie canadienne du magazine éthique et professionnelle qui produit du contenu sur plusieurs plateformes par, pour et sur les Canadiens. Cet investissement attirera, supportera et maintiendra les travailleurs créateurs en les aidant à gagner un salaire concurrentiel et à contribuer à la vie culturelle, sociale et économique des Canadiens, en s’assurant que leurs histoires soient connues. Dans un monde rempli de désinformation, des histoires canadiennes bien documentées et équilibrées ont plus d’importance que jamais. D’un bout à l’autre du pays, les médias locaux et les magazines rassemblent les communautés et offrent aux Canadiens les dernières nouvelles pertinentes et fiables dont ils ont besoin.Les magazines canadiens sont des joueurs-clés dans le paysage informationnel riche et interconnecté de notre nation, éduquant, éclairant et divertissant les lecteurs canadiens. Le secteur des magazines canadiens est une industrie de 1 milliard de dollars par année, publiant près de 2 400 titres de magazines, d’un océan à l’autre. Le secteur comprend des marques grand public, d’intérêt général et interentreprises, avec un portefeuille diversifié et multiculturel de contenus distribués sous forme imprimée et numérique dans toutes les provinces et tous les territoires.Nous remercions le gouvernement du Canada de supporter cette importante mesure pour notre industrie.COORDONNÉESChris RadleyDirecteur exécutif, Magazines Canada ChrisRadley@magazinescanada.caÀ propos de la Coalition canadienne du magazineLa Coalition canadienne du magazine est constituée de Magazines Canada, l’association professionnelle nationale qui représente les magazines, et trois organismes provinciaux : The Magazine Association of BC, Association québécoise des éditeurs de magazines (AQEM), et Alberta Magazine Publishers Association (AMPA).-30-

