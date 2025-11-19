Przyszłość światowej medycyny kreślona w Polsce – prestiżowe nagrody Prix Galien rozdane

Polski startup MedTech został wyróżniony nagrodą Prix Galien za innowacyjne zastosowanie sztucznej inteligencji w nieinwazyjnej diagnostyce chorób serca.

Sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarza, ale – przy odpowiednich algorytmach i inżynierii – może być realnym wsparciem i otwierać nowe możliwości dla kadry medycznej” — Tomasz Piec, CEO, Hemolens Diagnostics

WARSAW, POLAND, November 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Opublikowana w październiku br. strategia „Apply AI” Komisji Europejskiej wskazuje ochronę zdrowia jako kluczową dziedzinę wymagającą przyspieszonej transformacji cyfrowej. Potwierdzają to również tegoroczne nominacje do Prix Galien w Polsce: na liście finalistów silnie reprezentowane były projekty z obszaru AI, nowoczesnych terapii lekowych, biotechnologii, nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej, programów profilaktyki zdrowotnej czy też cyfrowych platform wspierających decyzje kliniczne.

Nagroda z misją i realnym wpływem na medycynę

Prix Galien to międzynarodowe wyróżnienie, nazywane „medycznym Noblem”, przyznawane produktom, technologiom i odkryciom mającym realny wpływ na poprawę standardów leczenia i diagnostyki. Konkurs promuje projekty, które odpowiadają na najważniejsze wyzwania ochrony zdrowia, definiowane m.in. przez instytucje europejskie i Światową Organizację Zdrowia.

W 2025 roku Prix Galien szczególnie wpisuje się w założenia „Apply AI” Komisji Europejskiej. Strategia ta wskazuje, że tylko szybka adaptacja narzędzi sztucznej inteligencji oraz skuteczna współpraca różnych sektorów zagwarantują postęp w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu.

Projekty nominowane do Prix Galien reprezentują zarówno innowacyjne startupy, jak i uznane międzynarodowe koncerny, co świadczy o rosnącej konkurencyjności polskiej branży MedTech. Z raportów branżowych i wypowiedzi organizatorów wynika, że w 2025 roku w Polsce zgłoszono rekordową liczbę projektów z obszaru diagnostyki AI, telemedycyny i mHealth, z naciskiem na technologie w nieinwazyjnej diagnostyce serca, onkologii i chorób metabolicznych.

Nagroda jest przyznawana w określonych kategoriach: innowacyjny produkt farmaceutyczny, produkt biotechnologiczny, lek na choroby rzadkie, innowacyjna technologia medyczna, innowacyjny startup, program lub kampania zdrowotna, innowacyjny produkt drugiej generacji.

Medal Prix Galien został zaprojektowany przez Alberta de Jaegera, laureata architektonicznej nagrody Premier Grand Prix de Rome – to nie tylko symbol naukowej doskonałości, lecz także wyróżnik międzynarodowego prestiżu innowacji medycznych.

Polskie startupy przyszłością światowej medycyny

W kategorii „Najlepszy Innowacyjny Startup” nominowane zostały między innymi: Commi RECO (rozwiązania komunikacyjne i narzędzia dla ochrony zdrowia), EndoMe (platforma dla kobiet zmagających się z endometriozą), Hemolens Diagnostics® z platformą Cardiolens® (wsparcie w nieinwazyjnej diagnostyce choroby wieńcowej) oraz MEDICO PZWL (cyfrowe narzędzie dla lekarzy i placówek zdrowia). Nominacje te idealnie wpisują się w główne trendy zidentyfikowane w raporcie UE – implementację AI w obszarach, które mogą realnie wpłynąć na efektywność i bezpieczeństwo opieki medycznej.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje zwycięska Platforma Cardiolens®, rozwijana przez polskich naukowców, którzy już teraz mogą konkurować ze światowymi gigantami. Technologia została już wdrożona w czterech największych polskich ośrodkach klinicznych na zasadach research-use-only.

Rozwiązanie (w trakcie certyfikacji) m.in. wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy obrazów tomografii komputerowej serca (CCTA), tworząc wizualizacje 3D tętnic wieńcowych. Dzięki temu, algorytmy AI pozwolą na automatyczną identyfikację zwężeń i wstępną ocenę blaszki miażdżycowej, co w praktyce wesprze lekarzy w podejmowaniu decyzji klinicznych.

W opinii Tomasza Pieca, CEO Hemolens Diagnostics®, zdobycie międzynarodowego wyróżnienia to dowód, że polskie startupy MedTech, mimo wielu wyzwań, mogą skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej.

- „Choć mamy już spore doświadczenie, droga dla startupu z Polski nigdy nie jest prosta – tym bardziej doceniamy takie wyróżnienie i uznanie ze strony międzynarodowego jury. To dla nas ogromna satysfakcja, ale też początek kolejnego etapu: udowodnienia, że nasze rozwiązanie działa komercyjnie i faktycznie konkuruje z globalnymi liderami.”

Co istotne, amerykański konkurent polskiego startupu – oferujący zbliżone technologie – otrzymał w tegorocznej edycji Prix Galien jedynie wyróżnienie, co podkreśla wyjątkowy charakter sukcesu lokalnego zespołu na tle globalnej konkurencji.

Zdaniem Tomasza Pieca nagroda potwierdza sens rozwijania nieinwazyjnych, precyzyjnych narzędzi do diagnostyki serca, które wpisują się w światowe trendy i realnie obniżają koszty systemu oraz poprawiają bezpieczeństwo pacjentów zmagających się z chorobą wieńcową.

Sztuczna inteligencja w diagnostyce – odpowiedź na realne potrzeby

Choroba wieńcowa pozostaje jedną z najczęstszych i najbardziej śmiertelnych chorób zarówno w Europie, jak i na świecie. Według raportu WHO oraz danych Komisji Europejskiej odpowiada ona za ponad 40 proc. wszystkich zgonów spowodowanych chorobami sercowo-naczyniowymi, które niezmiennie stanowią główną przyczynę śmierci w regionie europejskim. Efektywna, szybka i nieinwazyjna diagnostyka tej choroby to priorytet dla systemów ochrony zdrowia – zarówno z perspektywy bezpieczeństwa pacjenta, skuteczności stosowanego leczenia, jak i kosztów ochrony zdrowia.

W najnowszym raporcie „Study on the deployment of AI in healthcare” wskazano, że aż 72 proc. badanych europejskich szpitali i centrów diagnostycznych zadeklarowało chęć lub już wdrożyło systemy AI w obszarze nieinwazyjnego obrazowania medycznego, m.in. w diagnostyce choroby wieńcowej. Autorzy podkreślają, że wdrożenie wsparcia AI pozwala nie tylko zwiększyć precyzję specjalisty w analizie przypadku, ale również skrócić czas uzyskania wyniku oraz zmniejszyć liczbę niepotrzebnych, inwazyjnych procedur diagnostycznych.

- Sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarza, ale – przy odpowiednich algorytmach i inżynierii – może być realnym wsparciem i otwierać nowe możliwości dla kadry medycznej – zauważa Tomasz Piec.

Polskie AI w medycynie to już nie tylko pieśń przyszłości

Tegoroczna edycja Prix Galien Polska pokazała, że digitalizacja i wdrożenie sztucznej inteligencji stają się fundamentem nowoczesnej opieki zdrowotnej. Nominowane rozwiązania są wyrazem rosnącej dojrzałości technologicznej polskiego rynku MedTech. Prix Galien nie tylko wyróżnia pionierów medycyny przyszłości, ale także podkreśla rolę Polski na mapie kluczowych innowacji dla europejskiego systemu ochrony zdrowia. Dzięki temu branża medyczna może już dziś korzystać z rozwiązań zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej i strategią „Apply AI” – zarówno w zakresie zaawansowanej diagnostyki obrazowej, jak i wsparcia systemów opieki nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi.

Już w dniach 21–22 listopada Polski Startup Hemolens Diagnostics® będzie obecny na stoisku E1 podczas szczytu European Society of Cardiology Digital & AI Summit w Berlinie! Dołącz do nich, aby nawiązać kontakty i podzielić się spostrzeżeniami. Do zobaczenia!

