Kuvings Netherlands kondigt Black Friday 2025 aan: 30% korting op alle premium juicers.
NETHERLANDS, November 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Kuvings Netherlands (https://kuvings.nl), het premium keukenmerk, opent officieel het Black Friday- en Cyber Monday-seizoen 2025.
Van 14 november tot en met 1 december ontvangen klanten 30 procent korting op het volledige assortiment – waaronder alle bekroonde premium slowjuicers en vacuümblenders.
*Waarom zoveel mensen voor Kuvings kiezen
Kuvings staat al meer dan 47 jaar voor kwaliteit, innovatie en een gezonde levensstijl. Het merk heeft wereldwijd een sterke reputatie opgebouwd door het maken van verse sappen en smoothies opnieuw te definiëren – rijk aan voedingsstoffen, vol smaak en vrij van toevoegingen.
Het middelpunt van de Black Friday-campagne van dit jaar is de AUTO10S Hands-Free Slow Juicer, een volledig automatische slowjuicer die juicen verandert in een ontspannen dagelijkse routine. Dankzij de royale 3-liter invoerhopper en de gepatenteerde JMCS-technologie worden groenten en fruit langzaam en zorgvuldig geperst, waardoor vitaminen, enzymen en fytonutriënten maximaal behouden blijven.
Het assortiment wordt aangevuld met hoogwaardige vacuümblenders die oxidatie minimaliseren door geavanceerde vacuümtechnologie. Hierdoor ontstaat een bijzonder fijne en voedzame textuur – ideaal voor smoothies, soepen en plantaardige melkvarianten.
*Voor iedereen die gezondheid eenvoudig toegankelijk wil maken
"Ons doel is om mensen te helpen gezonde gewoontes moeiteloos in hun dagelijkse leven te integreren – met apparaten die niet alleen krachtig zijn, maar ook inspirerend," zegt Esther, Team Lead Online Marketing bij Kuvings Europe.
"De Black Friday-actie van dit jaar is daarom meer dan alleen korting – het is een uitnodiging om te investeren in kwaliteit en welzijn."
💡Belangrijkste actiedetails
30% korting op alle premium slowjuicers en vacuümblenders
Actieperiode: 14 november – 1 december 2025
Beschikbaar via de officiële webshop: https://kuvings.nl
Kuvings is een internationaal toonaangevende fabrikant van premium slowjuicers en vacuümblenders, actief in meer dan 97 landen wereldwijd. Het bedrijf staat voor innovatie, design en duurzaamheid – met als doel mensen wereldwijd te inspireren tot een gezondere levensstijl.
