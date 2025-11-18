À Paris, IEC Telecom redéfinit la mobilité connectée au service des territoires

The HyphaOne Mini Used for Emergency Response

PARIS, FRANCE, November 18, 2025 / EINPresswire.com / -- IEC Telecom participe cette semaine au Salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris pour présenter la dernière innovation de son portefeuille de solutions. Ce nouveau système vise à offrir aux premiers intervenants — pompiers, services de police et équipes médicales d’urgence — une connectivité fiable et à haut débit, afin d’améliorer la qualité des services publics dans l’ensemble du pays, notamment dans les régions isolées.Dans les environnements opérationnels tels que les routes de montagne, les zones côtières, les forêts ou les communautés rurales, les réseaux mobiles terrestres peinent souvent à répondre aux exigences de performance des services d’urgence modernes. Selon OpenSignal, la disponibilité de la 5G en France atteint 22 % en zone urbaine, mais tombe à 13,5 % en zone rurale — soit le plus grand écart urbain-rural parmi les pays européens. De plus, le débit moyen de téléchargement mobile en milieu rural s’établit à environ 53 Mbit/s, contre 66 Mbit/s en zone urbaine, soulignant la persistance de la fracture numérique. Ce déficit de connectivité empêche les équipes d’intervention de compter sur un débit stable, pourtant indispensable pour accomplir des tâches critiques reposant sur les technologies les plus récentes, telles que la diffusion en direct de caméras-piétons ou de drones, la transmission de données de télémétrie ou la coordination en temps réel de plusieurs véhicules.Pour relever ce défi, IEC Telecom présente HyphaOne Mini, une solution compacte de connectivité mobile, combinant réseaux satellite et 4G/5G dans un système robuste et unifié. Conçue pour équiper les véhicules d’intervention — camions de pompiers, unités de police ou ambulances —, cette technologie assure des communications fluides même en dehors de la couverture des réseaux terrestres. IEC Telecom va plus loin en intégrant ce système à son écosystème de gestion de réseau, OptiView. Cette plateforme avancée permet de superviser l’ensemble de la flotte, de dépanner à distance et de réaffecter de manière flexible les crédits de communication entre les unités inactives et celles engagées sur le terrain, garantissant ainsi une utilisation optimale des ressources et une continuité de service sans interruption.En complément, le système peut se connecter à une plateforme de géolocalisation dotée d’outils de visualisation et d’analyse avancés, offrant aux centres de commandement une visibilité en temps réel sur les mouvements des véhicules, l’état des missions et le niveau de connectivité.« À mesure que les services publics se digitalisent, la demande pour une connectivité fiable et homogène sur l’ensemble du territoire augmente rapidement, » déclare Gwenael Lohéac, Président Europe et Afrique de l’Ouest au sein d’IEC Telecom Group. « Des solutions tel que HyphaOne Mini sont conçues dans une logique de coopération public-privé, afin de renforcer l’efficacité des services publics et de garantir aux équipes d’intervention une communication ininterrompue, où qu’elles se trouvent. »L’introduction de cette nouvelle solution marque une étape supplémentaire dans la contribution d’IEC Telecom à la transformation numérique de la France. En renforçant l’infrastructure de communication des flottes d’urgence, cette innovation favorise une meilleure coordination des services publics et réduit l’impact des zones à faible connectivité sur les opérations essentielles à travers le pays.

