Gigia alla scoperta dell’Italia cat-friendly: La prima guida per gatti avventurosi e i loro umani!
Copertina del lbro "Zampe in Viaggio: Gigia alla scoperta dell'Italia cat-friendly - La guida a misura di gatto"
Zampe in Viaggio: Gigia alla scoperta dell'Italia cat-friendly -La guida a misura di gatto
Con fotografie di Gigia
Accornero Edizioni
Dal 12 dicembre
Viaggiare con un gatto è impossibile? Jasmine L. Quan e la sua gatta Gigia dimostrano il contrario in questa guida unica nel suo genere, unendo il memoir umoristico a un pratico manuale di viaggio. "Zampe in Viaggio: Gigia alla scoperta dell'Italia cat-friendly —La guida a misura di gatto" è il racconto irriverente e divertente di un'avventura attraverso diverse regioni italiane, vissuta tra le "catastrofi" quotidiane (guinzagli spariti, cadute in mare, incontri-scontri con cani e imbarazzanti “bisogni” in ristoranti chic) e la gioia di esplorare il mondo con il proprio felino.
Il progetto nasce con l'obiettivo di esplorare il Bel Paese attraverso gli occhi di un gatto, fornendo una risorsa pratica e dettagliata per chi viaggia con felini. La sezione "Zampe sulla mappa" offre un elenco dettagliato di ristoranti, bar e luoghi d'interesse (divisi in “Food & Drink” e “Scopri”) realmente testati e approvati (o bocciati) dalla severissima Gigia. Il libro mappa e promuove ristoranti, borghi e caffè dove i gatti sono più che benvenuti, svelando un’Italia sorprendentemente accogliente per i viaggiatori a quattro zampe, da Venezia all'Abruzzo. Il libro si rivolge non solo agli amanti dei gatti e ai viaggiatori con animali al seguito, ma a chiunque voglia scoprire l'Italia da una prospettiva inedita e baffuta.
«Gigia non è solo la mia gatta: è la mia compagna d’avventura, la mia maestra zen e il mio promemoria quotidiano di quanto sia più bello vivere quando si ha il coraggio di rischiare», afferma l'autrice Jasmine L. Quan. Le pagine raccontano un viaggio che dimostra come, con un po' di pazienza e spirito d'avventura, sia possibile scoprire le meraviglie d'Italia senza lasciare indietro i propri compagni felini.
Questa guida è un invito a guardare il mondo da una nuova prospettiva, celebrando il legame speciale tra umani e animali. Per seguire le avventure di Gigia e scoprire tutti i luoghi testati, visita GigiaTravelCat.com, dove potrete anche raccontare le vostre avventure di viaggio con i gatti e scaricare gratis foto di Gigia in giro per Italia! I lettori sono inoltre incoraggiati a condividere le proprie esperienze di viaggio cat-friendly sui social media usando l'hashtag #GigiaCatFriendlyItaly.
Il libro verrà presentato alla Libreria La Bassanese il 12 dicembre alle ore 18.00 e presso il Coin Department Store di Treviso il 13 dicembre alle ore 17.30.
Jasmine L. Quan, autrice di “Il Dono di Gigia: Dall’addestramento delle tigri a quello di un gatto” è una donna dalle passioni molteplici e dalla determinazione incrollabile, il cui percorso di vita è un esempio di resilienza e un impegno a lasciare un’impronta tangibile del proprio passaggio su questo mondo. Laureata presso l’Università di Pechino e con un doppio titolo MBA/MA alla Wharton School of Business, Jasmine ha operato come responsabile del settore licenze mondiali per Gucci, immergendosi nel mondo del lusso. Tuttavia, i suoi viaggi globali la portarono a un confronto diretto e scioccante con la difficile situazione della fauna selvatica. Questa consapevolezza innescò una svolta totale: abbandonò la sua carriera per dedicarsi alla conservazione. In prima linea nel “Progetto Tigre della Cina Meridionale”, un’iniziativa visionaria da lei fondata, Jasmine ha supervisionato per oltre un decennio l’allevamento e l’addestramento di oltre una dozzina di tigri, in un audace esperimento di reintroduzione in natura. Il suo lavoro, presentato da media come BBC e CBS 60 Minutes e raccontato nel documentario Last Chance Tiger, ha aperto una nuova strada per la conservazione dei grandi felini. È autrice di due libri sull'argomento: Rewilded: Salvare la Tigre della Cina Meridionale e Diario della Tigre della Cina Meridionale. Il suo legame profondo con i felini, dai più maestosi ai più domestici, trova una nuova espressione in Zampe in Viaggio. Dopo l'esperienza raccontata in "Il Dono di Gigia", Jasmine ha intrecciato il suo amore per i gatti e per l’anima dell’Italia in questo libro, ma riconosce umilmente di non essere mai stata la vera narratrice di queste storie. Il suo ruolo è stato principalmente quello di seguire, annotare e fotografare Gigia, la vera autrice spirituale di questo progetto. Insieme, hanno trasformato ogni viaggio in una ricerca della perfezione felina, creando un manifesto per chi crede che un'avventura sia completa solo se condivisa con il proprio gatto.
GigiaTravelCat's Guide to Italy: la prima piattaforma al mondo a misura di gatto. Scoprire l'Italia non è più una questione di stelle, ma di... fusa.
