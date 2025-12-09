Zampe in Viaggio: Gigia lancia la prima guida cat-friendly d’Italia per gatti e cat-lover
L’Italia raccontata da una gatta: luoghi, hotel e esperienze dove i felini sono davvero i benvenuti.
GigiaTravelCat.com, il nuovo sito scaturito dalle sue recensioni virali su Google Maps (circa 9 milioni di visualizzazioni), offre uno sguardo inedito sull’Italia: ristoranti a km zero tra le colline d’Abruzzo, fattorie del Molise che servono le migliori costolette d’agnello del Paese, e trattorie appartate conosciute solo dai locali. Grazie alla perfetta integrazione con Google Maps, gli utenti possono esplorare le scelte di Gigia su una mappa interattiva, leggere le sue recensioni e lasciarsi guidare direttamente ai locali cat-friendly d’Italia.
Ma il suo sguardo attento non si ferma alle mete più ovvie. Dai porcini delle Dolomiti alle spiagge d’Abruzzo, Gigia Travel Cat garantisce un ventaglio impareggiabile di esperienze radicate nel territorio. Questa non è una vetrina da influencer: è una dichiarazione d’amore all’Italia vera, con tanto di zampette.
GigiaTravelCat.com — un mix giocoso di autenticità e curiosità — è il primo portale di viaggi al mondo curato da un felino, nato dalla visione di Jasmine L. Quan, autrice del libro Il Dono di Gigia, e sviluppato da TIQ Digital. L’idea è venuta a Quan — nota soprattutto per aver guidato il progetto di rewilding della tigre della Cina meridionale in Sudafrica — quando ha notato l’inaspettata popolarità dei video di recensioni spontanee di Gigia su Google Maps.
«Le altre piattaforme sono Hollywood — spiega Jasmine — noi siamo le telecamere nascoste che mostrano la vita dal punto di vista di una gatta che non riesce nemmeno a guardare un gambero dritto negli occhi.»
Il sito presenta già centinaia di destinazioni recensite secondo i suoi criteri esclusivi. Niente voti a stelle o sponsorizzazioni: nel mondo di Gigia, l’eccellenza si misura in grattini spontanei e posti comodi dove accoccolarsi. Chi non è all’altezza? Semplicemente sparisce dalla sua mappa selezionata.
Ecco la mente felina del progetto: Gigia, un gatto superaddestrato che sfida ogni stereotipo. Divide il suo tempo tra l’affinare una dozzina di numeri da circo e il difendere il suo diritto al divano più comodo della stanza. La sua fama, fatta di onestà, carattere e gusto impeccabile, l’ha resa un’icona baffuta del viaggio in compagnia degli animali.
«Jasmine ha intrecciato in questo progetto la sua passione per i gatti e l’anima più autentica dell’Italia, e per noi è stato un onore darle vita», afferma Amit Sharma, Amministratore Delegato di TIQ Digital. «Questa piattaforma è la prova di ciò che si può realizzare quando la tecnologia digitale incontra una narrazione piena di poesia e giocosità.»
La sua uscita coincide con quella del libro "Zampe in viaggio: Gigia alla scoperta dell’Italia cat-friendly — La guida a misura di gatto", un mix perfetto tra memoir divertente e guida di viaggio pratica.
Il sito verrà lanciato insieme al libro presso la Libreria La Bassanese il 12 dicembre alle 18.00 e al Coin Department Store di Treviso il 13 dicembre alle 17.30. Viaggia in Italia con Gigia: consigli pet-friendly e mete imperdibili su GigiaTravelCat.com.
Chi è Gigia
Gigia è una gatta europea dagli occhi di smeraldo, nata in campagna e oggi di casa a Treviso, nel Veneto. Viaggiatrice e acrobata, è la prova vivente che una vita da gatto straordinaria vale facilmente nove vite ordinarie. Il suo sguardo — un misto di giudizio smeraldino e scetticismo dorato — è diventato il nuovo punto di riferimento in Italia per la qualità.
Il libro "Il Dono di Gigia— Dall'addestramento delle tigri a quello di un gatto"
Questo memoir racconta il legame speciale tra Gigia e la sua umana, Jasmine L. Quan. Disponibile in tutto il mondo su Amazon, il libro è stato presentato ufficialmente da Gigia in persona durante una serie di eventi nei grandi magazzini Coin in tutta Italia.
Chi è TIQ Digital
TIQ Digital è un fornitore di soluzioni tecnologiche specializzato nella creazione di piattaforme su misura per nicchie di mercato. Con un focus sulla tecnologia geospaziale e sul design intuitivo, TIQ trasforma storie autentiche in esperienze digitali coinvolgenti.
