Las Legislaciones Claves del Concejal Gabe Albornoz serán destacadas en la edición de En Sintonía con el Concejo este viernes a las 2 p.m. por Radio América

ROCKVILLE, Md., 13 de noviembre del 2025—Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán el Concejal Gabe Albornoz, presidente del Comité de Salud y Servicios Humanos; Monika Hammer, gerente de comunicaciones y alcance comunitario del Departamento de Recreación del Condado de Montgomery, y Christy Korzen, gerente en Montgomery Parks. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 14 de noviembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición radial iniciará con el invitado especial, el Concejal General Albornoz, quien destacará las piezas de legislación más significativas de sus siete años en la rama legislativa del Condado de Montgomery. Albornoz elegido en noviembre del 2018, hijo de inmigrantes de Chile y Ecuador, se convirtió en el primer hispano en servir como Concejal General. Desempeñó un papel clave en la creación de la Iniciativa Latina de Salud, “Por Nuestra Salud y Bienestar,” que fue fundamental para proteger a las comunidades vulnerables en el Condado de Montgomery durante la incertidumbre provocada por la pandemia del COVID-19. Además, el Concejal Albornoz ha sido un defensor destacado en la lucha contra el hambre infantil.

El segundo segmento presentará al Departamento de Recreación y sus programas, clases y actividades de la temporada invernal. El plazo de registro iniciará el martes, 18 de noviembre. Los programas incluyen una amplia variedad de opciones para todas las edades e intereses, como clases de natación, acondicionamiento físico en el agua, kayak y buceo, cerámica, pintura, ballet, y clases de Zumba, entre muchos más. Se invita a los residentes a registrarse en línea en ActiveMONTGOMERY.org.

El programa finalizará con un enfoque en la Feria Navideña de Montgomery Parks que se realizará en el Black Hill Discovery Center, ubicado en 20926 Lake Ridge Drive en Boyds, el sábado, 22 de noviembre, de 10 a.m. a 12 p.m. Este evento comunitario gratuito invita a los residentes a dar nueva vida a artículos usados en buen estado.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

