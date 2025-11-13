SALESmanago nombra a Phil Draper como CEO para impulsar la innovación martech y el crecimiento global

Phil Draper, CEO at SALESmanago

MADRID , SPAIN, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , la plataforma líder de Lifecycle Engagement impulsada por IA, ha anunciado hoy el nombramiento de Phil Draper como su nuevo Chief Executive Officer (CEO). Draper liderará la expansión internacional de la compañía y el crecimiento en Polonia, país donde se fundó SALESmanago. Además, impulsará el desarrollo continuo de sus capacidades de IA, reforzando la posición de SALESmanago como líder en customer engagement para el mid-market y el sector eCommerce.Draper se incorpora a SALESmanago con un historial probado escalando soluciones de marketing automation y customer engagement. Recientemente, lideró la división EMEA de DotDigital, que integra los equipos de Commercial, Marketing y Professional Services, contribuyendo al crecimiento del negocio hasta superar los 90 millones de dólares de ARR mediante crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. Su amplia experiencia en eCommerce, marketing technology y soluciones impulsadas por IA le posiciona para acelerar el crecimiento global de SALESmanago y desbloquear nuevas oportunidades para sus clientes.“SALESmanago ha construido una base sólida a través de una expansión estratégica, y me uno en un momento en el que podemos acelerar ese impulso a nivel local y global, ayudando a las marcas no solo a conectar y convertir clientes de manera más efectiva, sino también a transformar cada interacción en verdadero valor de negocio”, comentó Draper. “Mi foco estará en impulsar el crecimiento, ampliar las capacidades de IA y asegurar que cada punto de contacto con el cliente genere un impacto medible, redefiniendo lo que las empresas pueden lograr mediante un engagement basado en datos.”Bajo el liderazgo de Draper, SALESmanago ampliará su Lifecycle Engagement Platform, que unifica marketing, ventas y servicio al cliente en un único ecosistema potenciado por IA. Con más de 3.600 clientes en todo el mundo, la plataforma permite a las marcas atraer, convertir y fidelizar clientes mediante la orquestación de experiencias personalizadas en cada fase del customer journey, transformando cada interacción en impacto empresarial tangible. Draper también impulsará el crecimiento de la plataforma, reforzando las integraciones existentes con las principales plataformas de eCommerce y proveedores de mensajería - incluidos Shopify, PrestaShop, BigCommerce, Magento, WooCommerce, Shoper y WhatsApp - ayudando a las marcas a ofrecer experiencias fluidas y basadas en datos en todos sus canales online.Mark Deed, Investment Director en Perwyn, declaró: “SALESmanago es un líder consolidado en AI-powered customer engagement, procesando más de 12.000 millones de interacciones diarias de más de 160 millones de consumidores. Phil aporta una amplia experiencia escalando negocios SaaS internacionales y en la excelencia comercial, posicionándole perfectamente para liderar la próxima fase de crecimiento estratégico. Bajo su liderazgo, la compañía seguirá ampliando su presencia local y global, mejorando sus capacidades de IA y reforzando su posición como una plataforma que define mercado.”John Messamore, Co-Founder and Managing Partner de SilverTree Equity, añadió: “SALESmanago cuenta con una enorme ventaja optimizando 2.000 millones de sesiones de tráfico web diario y ayudando a generar más de 10.000 millones de euros en GMV anual.. En las últimas semanas, la compañía ha lanzado innovadoras capacidades de agente de IA que aprovechan su extensa propiedad de datos para impulsar resultados de cliente de formas que eran impensables hace tan solo unos meses. Phil es un líder excepcional con una visión ganadora que permitirá a los clientes desbloquear valor de manera sencilla gracias a nuestra nueva generación de capacidades de IA.”Brian Plackis Cheng, quien ha dirigido SALESmanago desde abril de 2024 y guiado a la empresa a través de un periodo de importante expansión estratégica - incluyendo las adquisiciones de Leadoo y Thulium - dejará la compañía tras un periodo de transición.- FIN -Acerca de SALESmanagoSALESmanago es una empresa europea SaaS que ofrece una completa Lifecycle Engagement Platform diseñada para equipos de digital marketers en eCommerce. Con la confianza de más de 3.600 empresas medianas en todo el mundo - entre ellas Victoria’s Secret, iSpot, Orbico, Vobis, Porta, Savicki, Pitbull, Würth, Vox y 4F - SALESmanago ayuda a las marcas a adquirir, convertir, involucrar y fidelizar clientes mediante una profunda personalización impulsada por IA y customer journeys orquestados.Tras la adquisición de Leadoo y Thulium, SALESmanago ha reforzado su plataforma con funcionalidades de personalización, marketing conversacional y un centro de contacto omnichannel, mejorando aún más cómo las marcas B2C y B2B se relacionan y fidelizan a sus audiencias.Más información en salesmanago.com

