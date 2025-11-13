Wiboo Tech Élargit Son Offre de Services de Réparation Mobile et Composants Professionnels à Casablanca

Wiboo Tech propose des services de réparation pour smartphones et ordinateurs à Casablanca, ainsi qu'une gamme de composants pour professionnels.

CASABLANCA, CASABLANCA, MOROCCO, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Wiboo Tech annonce l'extension de ses services de réparation de téléphones mobiles et d'ordinateurs dans la région de Casablanca. L'entreprise propose également une offre de composants destinée aux professionnels du secteur de la réparation électronique.Services de Réparation MobileL'entreprise assure la réparation de smartphones de différentes marques, dont iPhone et Samsung. Les services proposés incluent la réparation de connecteurs de charge, le remplacement de nappes téléphone, le flash logiciel, la réparation de nappes wireless, et l'intervention sur les boutons d'alimentation et de volume.Les autres prestations comprennent la réparation de nappes wifi et micro, le remplacement de batteries, la réparation de haut-parleurs et systèmes de sonnerie, ainsi que l'intervention sur les caméras avant et arrière. Le remplacement de vitres et d'écrans figure parmi les services fréquemment demandés.Services InformatiquesWiboo Tech intervient sur les ordinateurs portables et PC de bureau de différentes marques. Les prestations incluent l'augmentation de mémoire pour appareils Android, l'upgrade de RAM pour PC, la réparation générale d'ordinateurs et l'installation de disques durs SSD et NVMe.Distribution de Composants ProfessionnelsL'entreprise distribue des composants destinés aux réparateurs professionnels. Le catalogue comprend des écrans et afficheurs LCD et OLED pour divers modèles de smartphones, des ports USB-C, des nappes et connecteurs, des batteries, des composants audio et des modules caméra pour iPhone et Samsung.Zone de CouvertureLes services s'adressent aux résidents et entreprises de différents quartiers de Casablanca, incluant Maârif, Ain Diab, Bourgogne, Gauthier, Mers Sultan, Anfa, Californie, Hay Hassani, Sidi Maârouf et Hay Mohammadi.Informations PratiquesLes délais d'intervention varient selon le type de réparation demandé. L'entreprise indique que certaines réparations peuvent être effectuées le jour même. Les composants distribués sont accompagnés de garanties selon les standards du secteur.CoordonnéesWiboo TechSite Web : https://wiboo-tech.com/ Email : contact@wiboo-tech.comTéléphone : 0770769851Pour toute demande d'information complémentaire sur les services proposés ou les conditions tarifaires, les contacts sont disponibles aux coordonnées ci-dessus.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.