MERACH bringt das S36L2 leise Heimtrainer‑Fahrrad Schwarz zur Black‑Friday‑Saison 2025

S36L2 Heimtrainer (Heim‑Fitnessbike) Merach, Kinomap, Zwift, Apple Health, Google Fit, Fanton Fite (von Merach).

Merach Heimtrainer‑Fahrrad : 0–100 % stufenloser Widerstand + < 25 dB Geräuschpegel + App‑Sync für Training rund um die Uhr

DüSSELDORF, NORTH RHINE-WESTPHALIA, GERMANY, November 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- MERACH hat kürzlich das neue S36L2 Heimtrainer‑Fahrrad vorgestellt. Mit verstärktem Doppel‑Dreiecksrahmen, <25 dB ultra‑leisem Betrieb, 0–100 % stufenlosem Widerstand sowie breiter Konnektivität zur Merach App/Apple Health/Google Fit liefert das S36L2 ein stabileres, leiseres und intelligenteres Fahrerlebnis für Wohnungen und Familienhaushalte.

S36L2: Stabiler und leiser Trainingskern für Zuhause :

Das S36L2 verfügt über ein verstärktes Doppel‑Dreiecks‑Chassis mit bis zu 150 kg Maximalbelastung für langfristige Stabilität. Hochpräzise Lager und ein optimierter Antriebsstrang halten den Geräuschpegel unter 25 dB – ideal für Workouts am frühen Morgen oder späten Abend, ohne Familie oder Nachbarn zu stören.

0–100 % stufenloser Widerstand, fein dosierbare Intensität :

Der 0–100 % stufenlose Widerstand deckt Aufwärmen, Fettverbrennung, Bergsprints u. a. ab und erfüllt die Anforderungen von Einsteigern bis Fortgeschrittenen. Am Gerät werden 8 visuelle Level angezeigt, sodass Intensitätswechsel und Rhythmussteuerung auf einen Blick erkennbar sind.

Sofort startklare Smart‑Experience :

Über die Merach App synchronisiert das S36L2 Trainingsdaten mit Apple Health und Google Fit – inklusive Widerstand, Distanz, Dauer, Kalorien und BPM. Zudem ist es mit Kinomap kompatibel, um Inhalte zu erweitern und die Motivation hochzuhalten.

Komfort‑Details für längere Fahrten :

- Hochdichter Sattel mit strapazierfähigem PU‑Bezug verteilt den Druck gleichmäßig für längere Einheiten

- Höhenverstellbarer Lenker und Sattel für unterschiedliche Körpergrößen

- Rutschfeste Pedale und zwei Flaschenhalter für Sicherheit und Hydration

- Langlebige ABS‑Riemenscheiben sorgen für gleichmäßige Kraftübertragung bei geringer Wartung

Preis und Verfügbarkeit :

- Marktstart: November 2025 (in Deutschland live; Rollout in UK/FR/EU)

- Regionen/Kanäle: Merach Offizielle Website sowie autorisierte E‑Commerce‑/Retail‑Partner (je nach Markt)

- Produktseite (DE): Merach S36L2 Heimtrainer Fahrrad Schwarz

