TechBehemoths Awards 2025: Bầu chọn đã mở — 40 công ty CNTT Việt Nam tham gia tranh tài

TechBehemoths Awards 2025: Giai đoạn bầu chọn Phạm vi quốc gia của TechBehemoths Awards 2025 20 hạng mục dịch vụ, 15 với công ty Việt Nam Quy trình bầu chọn – các bước thực hiện Widget hoạt động để thu hút phiếu bầu

40 công ty công nghệ thông tin Việt Nam được đề cử vinh danh trong 15 hạng mục dịch vụ, với giai đoạn bầu chọn công khai mở đến ngày 7 tháng 12

BERLIN, GERMANY, November 10, 2025 / EINPresswire.com / -- TechBehemoths đã chính thức khởi động giai đoạn bầu chọn công khai cho TechBehemoths Awards 2025 , một trong những chương trình vinh danh toàn cầu lớn nhất dành cho các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và kỹ thuật số.Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 năm 2025, 40 công ty công nghệ thông tin trên toàn Việt Nam đang mời khách hàng, đối tác và mạng lưới chuyên nghiệp tham gia bỏ phiếu. Hình thức bầu chọn mở này cho phép cộng đồng trong nước và quốc tế trực tiếp ủng hộ các công ty thể hiện năng lực đã được xác minh, tinh thần đổi mới và sự gắn kết mạnh mẽ với khách hàng.Phiên bản năm 2025 quy tụ 4.362 công ty CNTT đến từ 68 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cùng tranh tài ở 15 hạng mục dịch vụ, từ Phát triển Web, Phần mềm tùy chỉnh đến Thiết kế UX/UI, Phát triển Ứng dụng Di động và Tiếp thị Kỹ thuật số. Chỉ 3,5% công ty hàng đầu dự kiến sẽ được vinh danh, với kết quả được công bố vào ngày 9 tháng 12 năm 2025, tiếp theo là các hoạt động PR và truyền thông toàn cầu trong Quý I năm 2026.TechBehemoths khuyến khích các công ty tối đa hóa sự tương tác cộng đồng bằng cách xem hướng dẫn chi tiết - Chia sẻ liên kết bầu chọn trên website, chữ ký email và mạng xã hội- Kêu gọi sự ủng hộ từ khách hàng, đối tác và nhân viên cũ- Nhúng (embed) widget bầu chọn trực tiếp lên website công ty (có hiệu lực trong 5 tuần)- Quảng bá chiến dịch chân thực trên LinkedIn, Facebook và blog doanh nghiệpQuy trình bầu chọn đơn giản và an toàn, xem tại đây : chọn Việt Nam và danh mục dịch vụ mong muốn, nhấp “Vote” và xác nhận qua email. Mỗi người chỉ có thể bỏ phiếu một lần cho mỗi công ty, với tất cả phiếu được xác minh nhằm đảm bảo tính công bằng.Để duy trì tính minh bạch, TechBehemoths áp dụng:- Xác minh email cho mọi phiếu bầu- Phát hiện VPN và proxy- Giới hạn IP/thiết bị và giám sát hành vi- Bộ lọc lưu lượng nâng caoTrong năm 2025, 47% lượt đánh giá gửi lên đã bị từ chối do không đạt yêu cầu xác minh, cho thấy cam kết mạnh mẽ của nền tảng đối với tính toàn vẹn và độ tin cậy.Lịch trình1/11 – 7/12/2025: Bầu chọn công khai7/12/2025: Kết thúc bầu chọn9/12/2025: Công bố kết quảQuý I/2026: Hoạt động PR & truyền thôngTại sao TechBehemoths Awards quan trọng- Tăng cường khả năng hiển thị trên và ngoài nền tảng TechBehemoths- Được công nhận là công ty CNTT uy tín đạt giải thưởng năm 2025- Được truyền thông toàn cầu và địa phương đưa tin (miễn phí)- Tăng độ tin cậy và uy tín thương hiệu trên thị trường- Biểu tượng người chiến thắng và quảng bá miễn phí trong 1 nămVề TechBehemoths AwardsRa mắt năm 2021, TechBehemoths Awards tôn vinh sự xuất sắc và tác động đã được xác minh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ kỹ thuật số trên toàn cầu. Việc tham gia hoàn toàn miễn phí, không thu phí đề cử hay nộp hồ sơ, giúp khách hàng dễ dàng nhận diện những công ty CNTT hàng đầu trên thế giới.

