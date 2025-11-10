The Hotels Agency s’équipe de RevMate pour industrialiser son revenue management multi-site et préparer sa croissance

Grâce à RevMate, The Hotels Agency multiplie par 6 la capacité de ses revenue managers et centralise le pilotage multi-sites avec une vision en temps réel

RevMate pense comme un revenue manager, mais plus vite. L’IA ne remplace pas les revenue managers, mais ceux qui l’utilisent remplaceront ceux qui ne le font pas.” — Ian Decaix, CEO de The Hotels Agency

PARIS, FRANCE, November 10, 2025 / EINPresswire.com / -- RevMate annonce aujourd’hui la publication d’une étude de cas mettant en avant The Hotels Agency , groupe hôtelier en forte croissance qui a adopté la solution de revenue management RevMate pour optimiser la gestion de ses 8 hôtels et préparer son expansion à 12 établissements d’ici 2026. En remplaçant ses systèmes traditionnels avec RevMate, The Hotels Agency a décuplé l’efficacité de ses équipes, tout en conservant l’agilité humaine au cœur de sa stratégie.Pour répondre aux exigences d’une gestion multi-hôtels de plus en plus complexe, The Hotels Agency s’est tournée vers RevMate, une solution RMS développée par des revenue managers pour des revenue managers. La solution vise à industrialiser la performance tout en maintenant une vision stratégique, centrée sur la rentabilité et l’optimisation de la distribution.« RevMate pense comme un revenue manager, mais plus vite », explique Ian Decaix, CEO de The Hotels Agency. « L’IA ne remplace pas les revenue managers, mais ceux qui l’utilisent remplaceront ceux qui ne le font pas. »Ce partenariat technologique a permis aux équipes d’atteindre une capacité de gestion inédite : jusqu’à 1 000 chambres pilotées par un seul RM, contre 150 auparavant. L’implémentation de RevMate a également permis à The Hotels Agency d’unifier ses données en temps réel et de renforcer la précision tarifaire. Le gain de temps opérationnel s’est traduit par un recentrage des RM sur des missions à forte valeur ajoutée : stratégie, veille tarifaire, analyse de distribution et maximisation des marges.« Ce partenariat illustre bien la vision de RevMate : une technologie intuitive basée sur l’expertise humaine », souligne Gaëtan Gil, cofondateur de RevMate. « Nous sommes fiers d’accompagner des groupes comme The Hotels Agency dans leur transformation. »Avec une croissance annoncée à 12 hôtels d’ici 2026, The Hotels Agency consolide sa stratégie digitale en s’appuyant sur une technologie capable de suivre ses ambitions. Ce cas client vient confirmer l’enjeu croissant d’une gestion data-driven dans l’hôtellerie indépendante, tout en rappelant que l’humain reste au centre des décisions de performance. (L’étude de cas est disponible via ce lien sur le site revmate.tech) À propos de RevMateRevMate est une solution de Revenue Management System (RMS) conçue pour les groupes hôteliers, les établissements multisites et les hôtels de plus de 40 chambres. Développée par une équipe de RM senior cumulant plus de 10 ans d’expérience, RevMate permet de piloter jusqu’à 15 hôtels via une interface unique, claire et stratégique. Adoptée par plus de 190 hôtels en France et en Europe, RevMate simplifie la gestion quotidienne du revenu et aide les professionnels à gagner en efficacité, en clarté, et en rentabilité. Pour plus d’informations, visitez revmate.tech.À propos de The Hotels AgencyThe Hotels Agency est une société parisienne de gestion hôtelière indépendante qui accompagne investisseurs et propriétaires sur toute la chaîne de valeur : acquisition, rénovation, exploitation, optimisation et revente. Née de son expertise opérationnelle sur le terrain, l’agence mise sur la transparence, la rigueur et un pilotage des revenus data-driven. Son modèle s’appuie sur une gouvernance participative et un esprit yield centré sur la performance durable. Avec un portefeuille en croissance et des partenaires technologiques de référence, The Hotels Agency vise à sécuriser la profitabilité, renforcer l’indépendance des hôtels et maximiser la valeur à long terme de chaque actif. http://www.thehotelsagency.com/

