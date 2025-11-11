【プレスリリース】 『株式会社幸成』が「ヒットの予感！！2026年度版」に掲載――安心の自社一貫体制で、建物と地域を守り続ける――
西東京市, 東京都, JAPAN, November 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- 【プレスリリース】
『株式会社幸成』が「ヒットの予感！！2026年度版」に掲載
――安心の自社一貫体制で、建物と地域を守り続ける――
創業38年を迎えた【株式会社幸成】（本社：東京都西東京市／代表取締役 森敦章）は、2025年11月7日発行の注目情報誌『ヒットの予感！！2026年度版〜生活を支え地域を活性化させるサービス〜』に掲載されました。
本誌では、地域に根ざした確かな技術力と誠実な施工姿勢が高く評価され、「外壁改修から防水・塗装までを一貫対応する安心の自社体制企業」として紹介されています。
【自社一貫体制で守る、住まいの品質と信頼】
『株式会社幸成』は、防水工事・塗装工事・雨漏り工事・大規模修繕工事を専門としており、足場設置から防水・塗装までを自社で完結できる体制を構築し、一級防水施工技能士や一級塗装技能士などの国家資格を持つ熟練職人が施工を担当。
施工管理技士の監修のもと、営業担当者が現場管理を兼務することで、すべての現場で品質と安全を両立させています。
さらに、様々なメーカーの材料を取り扱い、建物の状態やお客様の要望に応じた最適な提案を実現。
下請けを介さず自社で施工・管理を行うことにより、中間マージンを省いた【30％以上のコストダウン】と、手抜き工事のない【高品質施工】を両立しています。
【技術力の証明と、継続的な品質向上への取り組み】
弊社は、技術力を競う全国規模の評価でも実績を上げています。
2021年秋には「アステックペイント 超低汚染リファインMF|IR部門」で関東エリアA【施工実績第1位】を獲得。
2022年秋には「会社部門シルバー加盟店」として同エリア【第3位】を受賞するなど、その確かな技術力が広く認められています。
また、月に一度の【技術研修・マナー講習会】を継続的に開催し、社員全員が技術の向上とお客様対応力の強化に努めています。地域イベントを通じて地元の方々との交流も大切にし、「地域に愛される専門施工会社」としての信頼を築いています。
【“量より質”を貫く経営方針】
株式会社幸成では、月ごとの施工件数をあえて制限し、役員や施工管理技士の目が行き届く範囲での受注体制を徹底しています。
「その場の受注金額ではなく、施工後の年数経過まで見据えた“意味のある施工”を行う」
――この信念のもと、創業以来38年間、手抜きのない誠実な施工を積み重ねてきました。
施工後も【最長10年保証】【定期無料点検】【丁寧なアフターケア】を実施し、お客様との長期的な信頼関係を守り続けています。
【株式会社幸成の想い】
幸成の企業理念は次のように思っています。
「私たちは“雨漏り目線”で建物を見ています。外壁や防水工事の真の目的は、見た目をきれいにすることではなく、“建物を長く守ること”。そのために、どんな細部も妥協せず、一件一件を大切に施工しています。」
「感謝の気持ちを大切に」を企業理念にし、創業39年以来、常にご依頼頂けたお客様に対して感謝し続け、相続されるお子様含めて長期に渡る信頼関係を構築させて頂いております。
【掲載概要】
掲載媒体：『ヒットの予感！！2026年度版』
発行日：2025年11月7日
特集テーマ：「生活を支え地域を活性化させるサービス」
掲載企業：株式会社幸成
【会社概要】
社名：株式会社幸成（こうせい）
代表者：代表取締役 森敦章
創業：1987年：創業38年
所在地：東京都西東京市（施工対応：西東京市を中心に一都三県）
事業内容：防水工事・外壁改修・塗装工事・シーリング工事・雨漏り調査・改修工事全般
電話番号： 0120-966-128
公式サイト： https://nm-kosei.com
【取材・掲載に関するお問い合わせ先】
株式会社幸成 広報担当
TEL： 0120-966-128
MAIL： info@nm-kosei.com
URL： https://nm-kosei.com
株式会社 幸成の作業イメージPV
