Relever les défis et bâtir un avenir durable grâce au circuit circulaire basée sur la fibre

circulaire basée sur la fibre

Par Winfried Muehling, directeur du marketing et de la communication chez Pro Carton

Chez Pro Carton, nous nous engageons à promouvoir les emballages à base de fibres comme modèle de circularité. En collaborant nous pouvons accélérer la transition vers une économie circulaire.” — Winfried Muehling, Pro Carton

FRANCE, November 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Les emballages à base de fibres s'imposent comme leaders en matière de circularité, facilitant la mise en place d'un système dans lequel les matériaux fibreux de valeur sont conservés et réutilisés à plusieurs reprises pour fabriquer de nouveaux emballages.La circularité est fondamentalement une responsabilité partagée. Elle nécessite une approche holistique qui commence à la source. Les matières premières que nous sélectionnons, les processus que nous utilisons et les infrastructures que nous développons sont tous essentiels pour établir un cycle de vie durable pour les emballages. La réalisation d'une véritable circularité repose sur trois conditions essentielles :1. Des matériaux facilement recyclables2. Un système de collecte et de recyclage bien établi3. La confiance, l'acceptation et la participation active des consommateurs au systèmeL'Europe offre un exemple convaincant de l'efficacité de la circularité des emballages à base de fibres. Des systèmes de collecte bien établis à travers le continent favorisent la récupération, la valorisation et le recyclage de ces matériaux. Cependant, la diversité des méthodes de collecte à travers le continent représente un défi. Des pays comme l'Allemagne et la Suisse, avec leurs systèmes de collecte sélective, représentent les meilleures pratiques, garantissant une récupération de fibres de haute qualité. En revanche, les systèmes de collecte mixte peuvent entraîner une contamination croisée, qui dégrade la qualité des fibres récupérées et complique les efforts de recyclage.L'adoption croissante de divers matériaux à base de fibres est une tendance notable, les marques et les détaillants choisissant le carton pour une gamme plus large de produits. Des produits alimentaires et pharmaceutiques courants aux cosmétiques de luxe, la polyvalence et la durabilité du carton sont reconnues. Cette expansion démontre le potentiel de ce matériau à remplacer des alternatives moins durables. Cependant, les avantages de cette évolution pourraient être encore renforcés par un système de collecte et de recyclage plus harmonisé dans toute l'Europe. Des procédures standardisées simplifieraient le processus, réduiraient la confusion des consommateurs et amélioreraient la qualité et la quantité des fibres récupérées.Perception des consommateurs vs actionLa récente enquête Pro Carton 2025 Packaging Perceptions Consumer Survey, qui a interrogé plus de 5 000 personnes à travers l'Europe, offre des informations précieuses sur la manière dont l'équilibre de la circularité dépend de la confiance des consommateurs. La coopération et l'enthousiasme des consommateurs sont indispensables au bon fonctionnement d'un système circulaire. La meilleure motivation à cet égard est un système crédible et transparent, ainsi que la possibilité pour les consommateurs de voir les résultats de leurs efforts de collecte et de recyclage dans les rayons des magasins.Le coût de la vie est devenu la principale préoccupation de 66 % des personnes interrogées, dépassant le changement climatique (62 %).Compte tenu des préoccupations liées au coût de la vie, l'accessibilité financière reste un facteur essentiel. Si 81 % des consommateurs soulignent leur engagement en faveur des produits durables, 64 % d'entre eux n'opteront pour ces produits que si leur prix est comparable à celui des alternatives. Cela représente un défi pour les entreprises qui cherchent à proposer des options durables à des prix compétitifs.Les consommateurs font preuve de confiance dans la chaîne d'approvisionnement en matière de recyclage des matériaux, le carton et le carton ondulé obtenant 83 % et 85 % sur l'échelle de confiance. Il s'agit également de la meilleure note cette année, devant les emballages en verre (80 %). Nous constatons que les consommateurs adhèrent vraiment à l'idée que les emballages ont un impact direct sur l'environnement, ce qui renforce la perception selon laquelle les emballages à base de fibres sont respectueux de l'environnement.Cette confiance globale correspond aux taux de recyclage du papier et du carton en Europe, qui atteindront le chiffre impressionnant de 86,6 % en 2023. La France est traditionnellement en tête en Europe ; les derniers chiffres montrent un taux de recyclage de 94,8 % pour les emballages en papier et en carton.La résilience des emballages à base de fibres est un pilier de la circularitéLes emballages à base de fibres sont non seulement conçus pour être recyclés, mais ils présentent également une durabilité inégalée dans le processus de recyclage. Une étude de l'université de Graz a révélé que les fibres de bois pouvaient être recyclées plus de 25 fois sans dégradation significative. Cette résilience garantit que les fibres restent plus longtemps en circulation, ce qui réduit le besoin de matières premières vierges et favorise les cycles de recyclage multiples.L'industrie réagit en investissant dans l'avenirNos membres profitent de la baisse des niveaux de production pour moderniser leurs équipements et leurs processus. L'amélioration de l'efficacité et la réduction des émissions de CO₂ sont les principaux objectifs. Nous avons lancé la prochaine série de mesures de l'empreinte carbone des cartons pliants. Le dernier rapport fait état d'une réduction de 24 % des émissions de CO₂, obtenue grâce au remplacement des énergies fossiles par des sources renouvelables et à la réduction des déchets tout au long de la chaîne de valeur. Les résultats pour 2025 sont attendus pour novembre.La confiance des consommateurs et la voie à suivreL'économie circulaire est un effort collaboratif qui nécessite la participation active de toutes les parties prenantes. Les consommateurs ont démontré leur engagement en intensifiant leurs efforts de recyclage et en faisant des choix respectueux de l'environnement. Il sera essentiel de maintenir cette confiance et d'encourager la collaboration pour continuer à progresser.Un mode de vie durable reste très important pour les Européens. Les emballages en papier et en carton continuent de gagner en popularité. 89 % des personnes interrogées les préfèrent aux emballages en plastique. Cela représente une nouvelle augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente.Chez Pro Carton, nous nous engageons à promouvoir les emballages à base de fibres comme modèle de circularité. En collaborant avec les consommateurs, les partenaires industriels et les responsables politiques, nous pouvons accélérer la transition vers une économie circulaire, où les matériaux sont valorisés et réutilisés, ce qui permet de réduire les déchets et de maximiser les avantages environnementaux.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.