KalikAI, el chatbot de IA para la comunidad holística de Argentina, alcanza cobertura nacional
El bienestar mueve US $ 6,3 billones a nivel global y se encamina a US $ 9 billones para 2028; KalikAI ayuda a los sanadores argentinos a ganar su parte
BUENOS AIRES, CABA, ARGENTINA, November 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Hoy KalikAI, el chatbot de IA gratuito de Sanadores Argentinos, alcanza cobertura a nivel nacional en Argentina, incluyendo Ciudad de Buenos Aires (CABA, General Rodríguez, Pergamino, Isidro Casanova), Chaco (Resistencia), Mendoza, Tucumán y muchas más localidades.
KalikAI, accesible directamente y sin costo en https://www.sanadoresargentinos.com/kalikai-chat, combina un conocimiento en constante expansión de métodos de sanación y bienestar holístico con un listado cada vez mayor de profesionales capacitados para brindar esos servicios. Las personas responden algunas breves preguntas sobre sus necesidades e intereses y reciben coincidencias “fit-first” rápidas y sin sesgo comercial.
Los métodos apoyados incluyen Reiki, meditación, trabajo de respiración, acupuntura, aromaterapia, tai chi, terapia craneosacral, remedios herbales, Registros Akáshicos, reflexología, constelaciones familiares, coaching ontológico y yoga. Cuando corresponde, las recomendaciones indican si el servicio es presencial o remoto y los idiomas que se ofrecen, ayudando a las personas a encontrar atención culturalmente relevante y acorde con su estilo de vida.
«Partimos de esta premisa: un cliente más que paga ayuda a un sanador a sostener y hacer crecer su práctica», dijo Gib Bassett, fundador de Sanadores Argentinos. «La promoción constante quita tiempo al propio trabajo. Con KalikAI acortamos el camino entre la necesidad y el acompañamiento, conectando buscadores y sanadores de manera rápida y equitativa.»
Para quienes buscan atención, KalikAI ahorra tiempo al filtrar opciones por terapia y ubicación, y les permite iniciar su camino más pronto a través de perfiles de profesionales que incluyen detalles prácticos como disponibilidad, idiomas y enfoques. Las recomendaciones son gratuitas y no patrocinadas: priorizan el “encaje”.
Para los sanadores, KalikAI ofrece visibilidad sin esfuerzo dentro de las recomendaciones del chatbot. Las consultas llegan mejor emparejadas en cuanto a terapia y formato, mejorando la conversión y reduciendo las inasistencias. Los usuarios pueden pedir más detalles para conocer otros servicios que el sanador pueda ofrecer.
«Buscamos registrar cada profesional holístico legítimo de Argentina para que más personas puedan experimentar su valor cuanto antes», añadió Bassett.
Voces de practicantes
Desde Buenos Aires (CABA) — Ofelia Ledesma, Maestra de Reiki, Reflexología Podal y Meditación; docente de danza Butoh
«El Reiki es donde suelo ver los resultados más profundos. Hoy me dedico a Reiki, reflexología podal y meditaciones online. Ser parte de esta comunidad es muy significativo — difundir la medicina holística y complementaria es fundamental.»
Desde Mendoza — Erica Mariana Illesca, Registros Akáshicos, Sanación Energética, Radiónica, Herramientas Chamánicas
«Siento que puedo llegar a más personas y compartir lo que el universo me dio. Muchos llegan bloqueados y agotados, y cerca del 40% busca conectar con un ser querido que partió. Siempre estoy dispuesta a ser canal para quien lo necesite.»
Desde Resistencia, Chaco — Sofía Oliva, Quiropraxia Integrativa (físico-emocional-energético), Medicina China, Biodescodificación
«Cada cuerpo guarda historias. Es un honor ser parte de esta red y una gran oportunidad para llegar a quienes buscan un cambio profundo.»
Acceso bilingüe y sesiones remotas
KalikAI y el sitio SanadoresArgentinos.com funcionan en español e inglés, con opción de cambio de idioma en cualquier página o durante el chat. Quienes están fuera de Argentina pueden así consultar de forma remota con profesionales argentinos, ampliando oportunidades económicas para los sanadores locales más allá de sus fronteras — y WhatsApp facilita las sesiones virtuales de modo simple y accesible a nivel mundial.
Convocatoria a practicantes
Invitamos a profesionales holísticos de todo el país a sumarse sin costo y participar opcionalmente en nuestro blog Voces Holísticas. Para inscribirse, ser entrevistado o publicado, completen un breve formulario en https://sanadoresargentinos.com/practitioners.
Colaborá con nosotros
Buscamos colaboradores para hacer crecer la misión::
• Contenido: entrevistas y redacción para Voces Holísticas
• Diseño & Promoción: UX del sitio, pulido visual, redes sociales, PR
• Tecnología (IA generativa): prompts del chatbot, evaluación/QA, limpieza de datos
Contactanos por LinkedIn: Sanadores Argentinos (https://www.linkedin.com/company/sanadores-argentinos/) o por email: sanadoresargentinos@gmail.com.
Sobre Sanadores Argentinos
Sanadores Argentinos es una plataforma independiente que conecta personas con atención holística y eleva a profesionales de todo el país. KalikAI guía la exploración y, cuando corresponde, recomienda perfiles de profesionales relevantes sin costo para quienes buscan o brindan. Más información en www.sanadoresargentinos.com.
Contacto de prensa
Email: sanadoresargentinos@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sanadores-argentinos
Gib Bassett
SanadoresArgentinos.com
+1 630-484-8598
