Envu eröffnet Innovationshub in Deutschland und stärkt die globale Führungsrolle bei umweltwissenschaftlichen Lösungen

Banddurchtrennungszeremonie für das neue Envu Innovation Hub in Langenfeld, Deutschland, am 29. Oktober. Auf dem Foto (von links): Dr. Jens Krause, Leiter Formulierungstechnologie, und Bernard Jacqmin, Leiter Globale Innovation.

Der Standort Langenfeld vereint zentrale F&E-Funktionen, um Umweltinnovationen der nächsten Generation zu beschleunigen.

Der Envu Innovationshub in Langenfeld wurde speziell gebaut, um die Entwicklung von umweltwissenschaftlichen Lösungen der nächsten Generation zu beschleunigen. Die 2800 Quadratmeter (30 000 Quadratfuß) große Fläche umfasst hochmoderne Labore und einsehbare, offene Arbeitsbereiche, die die funktionsübergreifende Zusammenarbeit fördern sollen.Die 20 Millionen US-Dollar teure Anlage vereint wichtige Innovationsbereiche von Envu an einem Standort – darunter Lösungsentwicklung, Formulierungstechnologie, Pilotanlagenproduktion, Insektenzucht und Bioassay-Kapazitäten sowie Probenlogistik. Dieses strategische Konzept ermöglicht eine optimierte und effizientere Prüfung, Formulierung und Produktskalierung.„Durch die Integration von FuE-Bereichen wie biologischen Tests, Formulierungsentwicklung und Skalierungsmöglichkeiten an einem einzigen Standort wird dieses neue Zentrum unser 360°-Innovationsmodell stärken“, erklärte Bernard Jacqmin, Leiter Global Innovation bei Envu. „Es bietet unseren Teams einen modernen Raum, in dem sie ihre beste Arbeit leisten können, und ermöglicht ihnen, effizientere, ergebnisorientierte Lösungen zu entwickeln, um die größten Herausforderungen unserer Kunden zu bewältigen.“Der Standort Langenfeld wird als Envu Center of Excellence für professionelles Schädlingsmanagement und als primäre globale Drehscheibe für die Entwicklung von Lösungen im Bereich Stechmückenbekämpfung dienen – zwei Marktsegmente der Umweltwissenschaften, in denen eine schnelle Produktentwicklung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und uneingeschränkte Zuverlässigkeit unerlässlich sind, um ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden zu sein.Rund 65 Envu-Mitarbeiter sind nun am neuen Standort tätig, der weniger als 10 Kilometer von ihrem bisherigen Arbeitsplatz auf dem Bayer-Campus in Monheim entfernt liegt. Envu, ehemals der Geschäftsbereich Environmental Science Professional von Bayer, setzte seine Tätigkeit dort nach der Trennung von Bayer im Jahr 2022 fort. Der Umzug nach Langenfeld war zwar nur von kurzer Dauer, stellt jedoch einen bedeutenden Schritt für Envu als vollständig unabhängiges Unternehmen dar.„Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein erreicht zu haben und nun in einer Einrichtung arbeiten zu können, die speziell auf unsere besonderen Bedürfnisse als führendes Unternehmen im Bereich der Umweltwissenschaftsinnovation zugeschnitten ist“, erklärte Gilles Galliou, CEO. „Diese Investition unterstreicht unser Engagement und unsere Fähigkeiten, Lösungen anzubieten, die unseren Kunden dabei helfen, die Räume zu schützen, die Gesellschaft und Natur heute und auch in Zukunft miteinander teilen.“Der Envu Innovation Hub in Langenfeld ist nun das größte integrierte Forschungs- und Entwicklungszentrum innerhalb des globalen Envu-Netzwerks, zu dem drei weitere Innovationszentren in den Vereinigten Staaten, Brasilien und Singapur gehören. Gemeinsam bilden diese Standorte ein koordiniertes Ökosystem, das sich auf die Förderung von Lösungen konzentriert, die die öffentliche Gesundheit schützen, die biologische Vielfalt erhalten, die Vegetation verantwortungsbewusst bewirtschaften und widerstandsfähige Umgebungen auf der ganzen Welt fördern.Erfahren Sie mehr über Innovation bei Envu: www.envu.com/solutions/innovation ---Über EnvuEnvu wurde 2022 gegründet, ein Unternehmen, das auf jahrelanger Erfahrung im Bereich der Umweltwissenschaften aufbaut und dessen einziges Ziel es ist, eine gesunde Umwelt für alle und überall zu fördern. Envu bietet spezielle Dienstleistungen an: professionelle Schädlingsbekämpfung, Forstwirtschaft, Zierpflanzen, Golfplatzpflege, industrielles Vegetationsmanagement, Rasen und Landschaft, Stechmückenbekämpfung und Weideland. Envu arbeitet mit Kunden zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die ihren Anforderungen heute und auch in Zukunft gerecht werden. Das Envu-Portfolio umfasst über 250 bewährte und bekannte Marken. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, ist in 100 Ländern tätig und verfügt über vier globale Innovationszentren. Weitere Informationen finden Sie auf www.envu.com Kontakt für Medienanfragen:Jennifer PooreE-Mail: jennifer.poore@envu.comKate HayesE-Mail: khayes@hlkagency.comWeitere Informationen unter www.envu.com Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/envu Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Envu beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

