Envu abre novo centro de inovação na Alemanha, promovendo a liderança global em soluções de ciência ambiental

A equipe da Envu celebrou a inauguração do novo Innovation Hub em Langenfeld, Alemanha, com uma cerimônia de corte da fita em 29 de outubro. Da esquerda para a direita: Dr. Jens Krause, Chefe de Tecnologia de Formulação, e Bernard Jacqmin, Chefe de Inovação Global.

A unidade de Langenfeld combina ensaios biológicos, formulação e operações em instalações-piloto para acelerar a inovação científica ambiental de última geração

CARY, NC, UNITED STATES, November 5, 2025 / EINPresswire.com / -- A Envu, uma empresa global de ciência ambiental que fornece inovações pioneiras para proteger e melhorar a saúde dos ambientes em todo o mundo, anunciou hoje a inauguração oficial do seu novo Centro de Inovação em Langenfeld, Alemanha.O Centro de Inovação da Envu, em Langenfeld, foi construído especificamente para acelerar o desenvolvimento de soluções de ciência ambiental de última geração. O espaço, que conta com 2800 m2, inclui laboratórios de última geração e espaços de trabalho abertos e transparentes, projetados para promover a colaboração multifuncional.A unidade de 20 milhões de dólares reúne as principais funções de inovação da Envu num único local — incluindo desenvolvimento de soluções, tecnologia de formulação, produção em instalação-piloto, criação de insetos e recursos de bioensaio, bem como logística de amostras — uma conceção estratégica que permite ensaios, formulação e dimensionamento de produtos mais simplificados e eficientes."Ao integrar funções de I&D, como ensaios biológicos, desenvolvimento de formulações e capacidades de dimensionamento num único local, este novo centro irá reforçar o nosso modelo de inovação 360°", afirmou Bernard Jacqmin, Chefe de Inovação Global na Envu. "Proporciona às nossas equipas um espaço moderno para realizarem melhor o seu trabalho e irá permitir que desenvolvam soluções orientadas para os resultados, por forma a fazer face aos principais desafios dos nossos clientes."A unidade de Langenfeld irá servir como Centro de Excelência Envu para a Gestão Profissional de Pragas e o principal centro global para o desenvolvimento de soluções em Gestão de Mosquitos — dois segmentos do mercado de ciências ambientais cujos rápidos desenvolvimentos de produtos, conformidade regulamentar e fiabilidade inabalável são essenciais para se tornar um parceiro fiável para os clientes.Atualmente, aproximadamente 65 funcionários da Envu trabalham nas novas instalações, localizadas a menos de 10 quilómetros do seu antigo local de trabalho, no campus da Bayer, em Monheim. A Envu, anteriormente divisão de Ciências Ambientais Profissionais da Bayer, continuou a operar nesse local após a sua separação da Bayer, em 2022. Ainda que a mudança física para Langenfeld tenha sido curta, representa um grande passo em frente para a Envu como empresa totalmente independente."Estamos entusiasmados por atingir este marco e começar a trabalhar numa instalação especificamente concebida para as nossas necessidades únicas como líderes focados na inovação em ciências ambientais", afirmou Gilles Galliou, CEO. "Este investimento reforça o nosso compromisso e capacidade de fornecer soluções que ajudem os nossos clientes a proteger os espaços que a sociedade e a natureza partilham, hoje e no futuro."O Centro de Inovação Envu em Langenfeld é agora o maior centro integrado de investigação e desenvolvimento da rede global Envu, que inclui outros três centros de inovação nos Estados Unidos, no Brasil e em Singapura. No seu conjunto, estas localizações formam um ecossistema coordenado, orientado para o desenvolvimento de soluções que protegem a saúde pública, preservam a biodiversidade, gerem a vegetação de forma responsável e promovem ambientes resilientes em todo o mundo.Saiba mais sobre inovação na Envu: www.envu.com/solutions/innovation ---Sobre a EnvuA Envu, fundada em 2022, é uma empresa construída com anos de experiência em ciência ambiental, com o único propósito de promover ambientes saudáveis para todos, em toda a parte. A Envu oferece serviços dedicados em: Gestão Profissional de Pragas, Silvicultura, Plantas Ornamentais, Golfe, Controlo de Vegetação Industrial, Relvado e Paisagem, Gestão de Mosquitos e Pastos. A Envu colabora com os clientes para conceber soluções inovadoras que satisfaçam os seus requisitos atuais e futuros. O portfólio da Envu é composto por mais de 250 marcas de confiança e bem conhecidas. A empresa emprega mais de 1000 pessoas, opera em 100 países e dispõe de quatro centros de inovação globais. Para obter informações adicionais, visite www.envu.com Contacto para questões da comunicação social:Jennifer PooreE-mail: jennifer.poore@envu.comKate HayesE-mail: khayes@hlkagency.comEncontre mais informações em www.envu.com Siga-nos no LinkedIn www.linkedin.com/company/envu Declarações prospetivasEste comunicado pode conter declarações prospetivas baseadas em suposições atuais e previsões feitas pela administração da Envu. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados futuros reais, situação financeira, desenvolvimento ou desempenho da empresa e as estimativas aqui fornecidas. A empresa não assume qualquer responsabilidade pela atualização destas declarações prospetivas ou por adaptá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.