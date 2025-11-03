La Commission de Littérature, Publication et de Traduction organise le Forum international de la traduction 2025 à Riyad

Forum international de la traduction 2025 à Riyad

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 3, 2025 / EINPresswire.com / -- La Commission de Littérature, de Publication et de Traduction (CLPT) prépare le lancement de la cinquième édition du Forum International de la Traduction (FIT) 2025 à Riyad, du 6 au 8 novembre, au Centre Culturel du Roi Fahd.Le Forum vise à débattre de la pratique du métier de traduction, des pratiques professionnelles inhérentes, au niveau national qu’international, et des défis actuels de ce secteur.Le FIT groupera sept activités théoriques et interactives : des « tables rondes » au nombre de 15, cinq séances par jour, porteront sur des questions liées au domaine de la traduction moderne, avec la participation de plus de 75 experts nationaux et internationaux issus de 22 pays. L’une de ces tables rondes sera dédiée à la célébration de l’année de la culture sino-saoudienne sous le titre de : « Les métamorphoses culturelles en traduction : un regard sur l’expérience sino-saoudienne ».Les « ateliers » font aussi partie des activités principales du Forum : 17 ateliers visant à développer les compétences traductionnelles porteront sur la sensibilisation à l’usage des nouvelles technologies comme l’utilisation de l’intelligence artificielle et l’adaptation des scénarios et des contes pour la jeunesse. D’autres sujets y seront également élaborés : comment obtenir une bourse de recherches dans le domaine de la traductologie ? Afin de faciliter l’accès de tous à ces ateliers, soit dans les différentes régions de l’Arabie Saoudite ou partout dans le monde, ces ateliers seront accessibles en présentiel et à distance.En parallèle, les « séminaires » porteront sur les recherches les plus importantes en traduction et qui ont été subventionnées par l’Observatoire Arabe de Traduction. « Les expériences technologiques interactives » offriront également une aventure interactive aux visiteurs. « Les histoires traductives » seront aussi un espace de partage et d’échange des expériences vécues par des experts du domaine de la traduction.En parallèle du FIT, des « expositions » seront mises en place par des organismes, des institutions et des associations professionnelles spécialisées, autant nationales qu’internationales, afin de de promouvoir et de favoriser la communication et l’échange d’expertise entre les professionnels et les acteurs du secteur de la traduction.La Commission de Littérature, de Publication et de Traduction (CLPT) invite donc le public à y prendre part en s’inscrivant au FIT via la plateforme webook en suivant le lien suivant : https://webook.com/en/events/international-translation-forum-moc-434 Dans le but de profiter des nouvelles technologies et des outils numériques mis à la disposition de la CLPT, le code QR obtenu lors de l’inscription permettra au public de recevoir un courrier électronique assurant un accès rapide aux activités du Forum pour optimiser l’expérience des visiteurs et affirmer la démarche pionnière du FIT.La CLPT vise, à travers ce Forum, à favoriser le rôle culturel de l’Arabie Saoudite en tant que leader dans le domaine de l’industrie et du développement de la traduction, conformément à la vision 2030 de l’Arabie et grâce à la promotion de la coopération internationale et de l’échange des civilisations par le biais de la traduction.

