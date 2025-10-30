Sneaker Squad expandiert nach Deutschland mit neuem Sneaker-Plattform für Deutschland

Sneaker-Platform Sneaker Squad Deutschland Sneaker Squad Logo

Sneaker Squad launcht sneakersquad.com/de – die Plattform für Sneaker Releases, Preisvergleich & Community-News startet jetzt in Deutschland.

Mit dem Launch der .com-Plattform gehen wir einen großen Schritt zu einem internationalen Sneaker-Ökosystem mit unserer einzigartigen Mischung aus Technologie, Community und Kultur.” — Stephan v/d Hoeven

BERLIN, GERMANY, October 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sneaker Squad, die schnell wachsende Plattform, die als Suchmaschine für Sneaker bekannt ist, wagt heute offiziell den Schritt auf die internationale Bühne mit dem Launch von sneakersquad.com/de/.

Dieser Launch markiert einen wichtigen Meilenstein in der Mission, sich zum führenden Sneaker-Portal Europas zu entwickeln. Nach mehreren erfolgreichen Jahren in den Niederlanden, wo Sneaker Squad bereits zu einer festen Größe für Sneakerfans geworden ist, richtet sich der Blick nun auf Deutschland. Die neue Website bietet Editorials, aktuelle Sneaker-Releases und Integrationen mit deutschen Sneaker-Shops, damit Nutzer in Deutschland ihre Lieblingssneaker genauso einfach finden können wie in den Niederlanden.

„Unsere Community wächst rasant und das Interesse aus anderen Ländern nimmt stetig zu“, sagt Stephan van der Hoeven, Gründer von Sneaker Squad. „Mit dem Launch der .com-Plattform machen wir einen großen Schritt hin zu einem internationalen Sneaker-Ökosystem, in dem wir dieselbe einzigartige Mischung aus Technologie, Community und Kultur anbieten, nur auf europäischer Ebene.“

Die internationale Expansion geht dabei weit über eine einfache Übersetzung der Website hinaus. Sneaker Squad investiert in lokale Partnerschaften, eigene redaktionelle Inhalte, Release-Kalender und Datenintegrationen mit führenden Marken und Händlern. Der Fokus liegt auf voller Transparenz bei Sneakerpreisen, Verfügbarkeit und Releases.

Mit innovativen Funktionen wie dem Sneaker Release Kalender und automatischen WhatsApp-Alerts zu neuen Drops möchte Sneaker Squad die zentrale Plattform für deutsche Sneakerheads werden, ein Ort, an dem täglich Tausende von Fans entdecken, vergleichen und ihre Lieblingssneaker direkt über das Portal kaufen können.

Nach dem Start in Deutschland sind für 2026 weitere europäische Märkte geplant.

