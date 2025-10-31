De stille AI-revolutie: binnenkort heeft iedereen zijn eigen digitale assistent die zelfstandig voor je handelt

Impressie van een eerder AI-kennisevent georganiseerd door AI HUB NOF

De volgende grote digitale sprong is geen nieuwe app of chatbot, maar het moment waarop de digitale assistent van je klant direct met je bedrijf begint te communiceren.” — Hendrik Jan Hofstede, Chief AI Officer, Sterc Online Agency

SURHUISTERVEEN, NETHERLANDS, October 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Terwijl de wereld nog volop bezig is met chatbots en slimme zoekmachines, voltrekt zich stilletjes een grotere digitale verschuiving. Binnen enkele jaren zal vrijwel iedereen beschikken over een persoonlijke digitale assistent: een slimme agent die zelfstandig taken uitvoert en beslissingen neemt binnen vooraf ingestelde grenzen.Wat futuristisch klinkt, is nu al werkelijkheid in ontwikkeling. Grote technologiebedrijven zoals ChatGPT, Google en het Europese Mistral werken aan standaarden waarmee deze digitale assistenten direct kunnen communiceren met websites, apps en zelfs met elkaar. Zo ontstaat een nieuw digitaal ecosysteem waarin niet mensen, maar hun persoonlijke AI-agents met elkaar in contact staan.Tijdens het gratis AI-event op 10 november in het BaronTheater in Opende delen Heibel en AI HUB NOF hun visie op deze stille revolutie en wat dit betekent voor de toekomst van werk en technologie.Van slimme zoekmachine naar digitale assistentTot nu toe gebruikten we AI als een slimme zoekmachine: je stelt een vraag en krijgt een antwoord. De volgende stap is dat zelfs dat niet meer nodig is. Jouw persoonlijke AI-agent leert wat jij belangrijk vindt en handelt zelfstandig binnen duidelijke richtlijnen.Deze ontwikkeling betekent dat veel dagelijkse taken volledig geautomatiseerd worden. Van boodschappen bestellen en reizen boeken tot complexe handelingen zoals hypotheekaanvragen of zorgdeclaraties allemaal uitgevoerd door samenwerkende digitale assistenten die jouw voorkeuren en budget kennen.Een onzichtbare laag die alles verbindtDe kracht van deze nieuwe fase ligt niet in één supercomputer, maar in een netwerk van AI-agents die veilig informatie kunnen uitwisselen. Grote spelers zoals ChatGPT, Google en Mistral bouwen momenteel functies waarmee apps en diensten direct aan elkaar gekoppeld worden.Voor de gebruiker voelt dat alsof taken vanzelf worden geregeld – alsof je een digitale collega hebt die nooit slaapt en altijd meedenkt.Wat betekent dit voor bedrijven?De impact op organisaties is groot. Niet alleen mensen, maar ook hun digitale assistenten zullen contact leggen met jouw bedrijf. Dat vraagt om systemen die hierop zijn voorbereid.“De volgende digitale sprong is niet nóg een nieuwe app of chatbot,” zegt Hendrik Jan Hofstede, Chief AI Officer bij Sterc. “Het betekent dat jouw klant straks niet meer zelf belt of mailt, maar dat zijn digitale assistent dat doet. Bedrijven die zich hier nu al op voorbereiden, hebben straks een groot voordeel.”Sterc helpt organisaties om zich klaar te maken voor deze nieuwe realiteit door veilige koppelingen, duidelijke protocollen en praktische AI-toepassingen te implementeren die direct waarde toevoegen.Een revolutie die stilletjes begintDe komst van persoonlijke AI-agents lijkt sciencefiction, maar de technologie is al volop in ontwikkeling. Achter de schermen wordt gewerkt aan gemeenschappelijke taal en standaarden die deze samenwerking mogelijk maken.De toekomst ontdekken?Tijdens het AI-event op 10 november bieden Heibel en AI HUB NOF een kijkje in de toekomst van AI. Ondernemers, marketeers en professionals ontdekken hoe AI hun werk de komende jaren gaat veranderen.Locatie: BaronTheater, OpendeDatum: Maandag 10 november 2025Tijd: 19.00 – 21.30 uurToegang: Gratis – aanmelden via www.ai-hub-nof.nl/heibel-ai-event

