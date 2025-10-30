Printful und Hostinger machen E-Commerce mit KI und Print-on-Demand für alle zugänglich

Printful & Hostinger integration

Printful und Hostinger bündeln ihre Kräfte, um Kreativen zu helfen, KI-gestützte Shops zu starten und personalisierte Produkte weltweit zu verkaufen.

KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmer ihre Geschäfte starten und ausbauen. Printful sorgt dafür, dass diese KI-gestützten Shops alles haben, was sie für den Erfolg brauchen” — Valts Feldbergs, Senior Partnership Lead bei Printful

GERMANY, October 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Printful, die weltweit führende Print-on-Demand-Plattform (POD), stärkt ihr Ökosystem an E-Commerce-Partnern mit einer neuen direkten Integration mit Hostinger . Diese Verbindung vereint den KI-Website-Builder von Hostinger mit Printfuls globalem Fulfillment-Netzwerk und bietet Kreativen, Künstlern und kleinen Marken einen reibungslosen Weg, um personalisierte Produkte online zu verkaufen.Mit den KI-Tools von Hostinger können Nutzer in wenigen Minuten eine professionelle Website erstellen – inklusive Shop-Seiten, Branding und Domain – während Printful die On-Demand-Produkterstellung und weltweite Lieferung übernimmt. Zusammen reduzieren die beiden Plattformen die Hürden für Unternehmer beim Einstieg und Wachstum im E-Commerce, indem sie die Notwendigkeit von Lagerbeständen oder Programmierkenntnissen eliminieren.“KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmer ihre Geschäfte starten und ausbauen. Printful sorgt dafür, dass diese KI-gestützten Shops alles haben, was sie für den Erfolg brauchen“, sagt Valts Feldbergs, Senior Partnership Lead bei Printful. „Durch die Verbindung des KI-Website-Builders von Hostinger mit dem globalem Fulfillment-Netzwerk von Printful ermöglichen wir Kreativen, Print-on-Demand (POD) zu nutzen und Ideen in voll funktionsfähige Marken zu verwandeln – ohne die übliche Komplexität oder Vorlaufkosten.“So arbeiten Printful und Hostinger zusammenDirekte Produktsynchronisierung – Mit Printful kannst du deine Ideen mit professionellen Mockups und einer großen Auswahl an individualisierbaren Produkten einfach umsetzen. Sobald ein Produkt im Printful-Dashboard erstellt wurde, kann es mit nur wenigen Klicks direkt in deinem Hostinger-Shop veröffentlicht werden. Diese nahtlose Synchronisierung stellt sicher, dass deine Produktlisten auf beiden Plattformen immer aktuell sind – so kannst du dich auf das Erstellen konzentrieren, statt alles manuell zu pflegen.Automatisiertes Fulfillment – Wenn ein Kunde in deinem Hostinger-Shop eine Bestellung aufgibt, übernimmt Printful den Rest: Drucken, Verpacken und weltweiter Versand. Jede Bestellung wird unter deiner Marke ausgeführt, und dank des automatisierten Bestellprozesses kannst du dein Geschäft skalieren, ohne dich um Logistik oder Lagerverwaltung kümmern zu müssen.KI-gestützte Shop-Erstellung – Mit dem KI-Website-Builder von Hostinger kannst du in wenigen Minuten einen professionellen Online-Shop einrichten – ganz ohne Programmierung. Das Tool generiert Inhalte, Branding und Layouts, die auf dein Business zugeschnitten sind, und spart dir viele Stunden an manueller Einrichtung. In Kombination mit dem Abwicklung von Printful bedeutet das, dass du schneller denn je von einer Idee zu einem voll funktionsfähigen Online-Business gelangen kannst.Niedrige monatliche Kosten – Der Business Website Builder-Tarif von Hostinger ist darauf ausgelegt, die Startkosten niedrig zu halten. Er beinhaltet E-Commerce-Funktionen, eine kostenlose Domain, eine Business-E-Mail und 0 % Plattformtransaktionsgebühren. Zusammen mit dem On-Demand-Modell von Printful kannst du dein Business führen, ohne Lagerbestände im Voraus zu bezahlen oder dich um unverkaufte Ware zu sorgen. Das macht es zu einer risikoarmen und budgetfreundlichen Möglichkeit für Kreative und kleine Unternehmen, zu wachsen.“Hostinger gibt jedem die Möglichkeit, seine Kreativität in Online-Erfolg zu verwandeln. Mit unserem KI-Website-Builder und der Printful-Integration können Kreative ihre Geschäfte mühelos aufbauen, starten und wachsen lassen – ohne Inventar, Versand oder Vorlaufkosten. Das ist echte Freiheit für Unternehmer, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: mutige Ideen zum Leben zu erwecken“, sagt Auksė Žirgulė, Head of Hostinger Website Builder.Für Kreative und kleine Marken gemachtDiese Lösung eignet sich besonders für Kreative, Side-Hustler und kleine Unternehmen, die nach einem schnellen und erschwinglichen Weg suchen, durchzustarten. Mit Unterstützung für bis zu 1.000 Produkte bietet sie viel Raum für Wachstum und lässt sich trotzdem einfach einrichten. Wenn Unternehmen wachsen und erweiterte Funktionen benötigen, sorgt Printfuls breiteres Integrations-Ökosystem für einen reibungslosen Übergang in die nächste Wachstumsphase.Die Integration von Hostinger und Printful ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen findest du bei Printful und erfahre, wie du mit Printful und Hostinger Print-on-Demand-Produkte verkaufen können.Über HostingerHostinger unterstützt seine Kunden dabei, ihre Online-Ziele zu erreichen – mit KI-gestützten Tools wie Hostinger Website Builder, Hostinger Horizons, Hostinger Reach und mehr. Mit über 4 Millionen Kunden in mehr als 150 Ländern gehört Hostinger zu den TOP 3 Webhosting-Marken weltweit und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Das Hostinger-Team besteht aus rund 900 neugierigen und motivierten Fachkräften.Über PrintfulPrintful ist das weltweit größte Unternehmen für Print-on-Demand und Fulfillment. Es unterstützt Kreative, Unternehmer und globale Marken dabei, ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Mit Fulfillment-Zentren auf der ganzen Welt und mehr als zehn Jahren Erfahrung bietet Printful Premium-Lösungen für Druck, Lagerung und Versand – entwickelt, um Unternehmen beim Wachstum ohne Kompromisse zu unterstützen.

