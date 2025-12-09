Amaral celebra el Día Internacional del Arroz con un menú inspirado en la gastronomía española

Disfruta del día del arroz en Amaral Polanco

Descubre la esencia de la gastronomía en Polanco con propuestas de temporada ideales para celebraciones y cenas especiales.

MEXICO CITY , MEXICO, December 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Con el objetivo de visibilizar la importancia del arroz en la alimentación mundial, el Día Internacional del Arroz se celebra cada año el 31 de octubre.La fecha es un pretexto para visitar el restaurante en Polanco Amaral, que invita a viajar a España a través de los sabores de sus arroces preparados con el auténtico espíritu de la cocina ibérica.Un homenaje global al arroz que conecta culturasSegún la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés, FAO, Food and Agriculture Organization), el arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. Lo que subraya su papel clave en la nutrición, la cultura y el combate al hambre.La fecha invita no solo a disfrutarlo, sino a descubrirlo desde nuevas miradas y, en ese espíritu, el restaurante español del que hablamos lanza una propuesta que mantiene viva la tradición y la sofisticación mediterránea.El arroz como protagonista en los sabores de EspañaAmaral, el restaurante Español en la CDMX ubicado en Polanco presenta a sus comensales una carta de arroces especial, adicional a su propuesta habitual de menú.La carta nació de una colaboración estratégica en este 2025 con Los Arroces de St. James, la arrocería madrileña más famosa.Esta alianza permitió que el restaurante español evolucionara su oferta de arroces, con clásicos como la paella de mariscos y apuestas más modernas e imaginativas. El arroz negro con calamares, tinta de sepia y carabineros es una delicia.Otras de sus propuestas más populares son el Arroz Caldoso del Chef, con mariscos frescos como gamba, mejillones y almeja chirla y el Arroz de Picaña, que combina cortes madurados con granos al punto perfecto.La propuesta se complementa con clásicos como la Paella Mixta y la Paella Valenciana, donde ingredientes como pollo, conejo, caracol y alcachofa hacen referencia a las raíces del Mediterráneo.Además, la Fideuá de Mariscos ofrece una alternativa típica de la costa levantina, elaborada con fideos finos y una selección de productos del mar que garantizan sabor y autenticidad.¿Cómo se marida el arroz en Amaral?El restaurante destaca este año como experto en arroces y maridajes de autor, al sumar su primer Best of Award of Excellence dos copas en este 2025.Otorgado por Wine Spectator, este reconocimiento destaca la armonía entre la carta de vinos y el menú de Amaral, donde una cuidada selección internacional permite maridajes de alta calidad que realzan su nueva carta de arroces.Con este enfoque, el restaurante invita a sus comensales a celebrar el Día Internacional del Arroz con un guiño de innovación, gracias a su propuesta de arroces y al respaldo de una carta de vinos premiada.Una cita imperdible para los amantes del arroz y de la gastronomía con alma mediterránea.

