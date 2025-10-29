Solução patenteada nos EUA: Altave lança tecnologia vestível para proteção de trabalhadores na indústria de energia

Dispositivo vestível da Altave é feito para a segurança ocupacional em operações críticas O dispositivo é inserido em coletes que acompanham os EPIs dos trabalhadores

Dispositivo é integrado a software que detecta riscos em tempo real e notifica equipes por vibração para mitigação de riscos ocupacionais

Nosso papel é sermos parceiros tecnológicos para uma segurança mais proativa no setor de energia.” — Leonardo Nogueira, cofundador e diretor comercial da Altave.

RIO DE JANEIRO, RJ, BRAZIL, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- A Altave apresenta durante a Offshore Technology Conference (OTC) Brasil 2025, o lançamento do o Altave Wearable, sua mais nova tecnologia patenteada, concebida para fortalecer a segurança e a continuidade operacional na indústria de energia. Reconhecida pela confiabilidade em mais de 100 sondas e embarcações de apoio, a empresa avança na proteção de equipes em ambientes de alto risco, como plataformas de petróleo e gás com a tecnologia.A necessidade de novas soluções inovadoras para mitigação de risco é evidente: dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que apontam 731 acidentes e 78 feridos graves em 2024. O Altave Wearable foi projetado para atuar precisamente neste contexto, oferecendo uma camada adicional de inteligência para a gestão de segurança.Integrado aos coletes dos profissionais offshore, o dispositivo monitora a localização em tempo real e envia dados ao software ALTAVE HARPIA, que utiliza inteligência artificial para analisar riscos e acionar alertas vibratórios diretamente no Wearable. Essa comunicação tátil garante resposta imediata em situações críticasA solução se comunica com o trabalhador, oferecendo mitigação proativa nos seguintes cenários:- Controle de Acesso: Auxilia no controle para que apenas pessoal autorizado entre em "Red Zones" (zonas vermelhas) de alto risco.- Avisos de Proximidade: Alerta sobre a aproximação de equipamentos pesados em movimento.- Bloqueio Automático de Maquinário: Auxilia o acionamento automático do travamento de equipamentos pesados em situações críticas, adicionando uma camada extra de prevenção.“Nosso papel é sermos parceiros tecnológicos para uma segurança mais proativa no setor de energia. Criamos o Wearable para transformar como nossos clientes gerenciam riscos”, diz Leonardo Nogueira, cofundador e diretor comercial da Altave. “A tecnologia fortalece a governança e oferece tranquilidade para operar com mais eficiência e segurança.”O Altave Wearable possui as certificações IECEx e Inmetro com marcação Ex, que atestam sua segurança para operação em áreas classificadas. A inovação também conta com patente depositada nos Estados Unidos.A Altave convida participantes da OTC Brasil 2025 a visitarem seu estande (#A06) para conhecer a tecnologia.Sobre a AltaveA Altave é uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções estratégicas para otimizar a segurança e a eficiência operacional em indústrias de alto risco. Com um portfólio que inclui software e hardware patenteados, a Altave se posiciona como uma parceira de confiança para grandes empresas dos setores de Óleo & Gás, Mineração e outros, contribuindo para a proteção de vidas e ativos através de sua confiabilidade comprovada em mais de 130 operações e 4 continentes.

