ATREYD déploie son 'Drone Wall' en Ukraine pour protéger les populations et les infrastructures stratégiques

ATREYD, société européenne spécialisée dans les technologies de défense autonomes, annonce le déploiement de son système Drone Wall en Ukraine.

PARIS, FRANCE, October 29, 2025 / EINPresswire.com / -- ATREYD déploie son “Drone Wall” en Ukraine pour protéger les populations et les infrastructures stratégiquesATREYD, société européenne spécialisée dans les technologies de défense autonomes, annonce le déploiement de son système Drone Wall en Ukraine, marquant une étape majeure dans la protection des populations civiles et des infrastructures critiques face aux attaques de drones hostiles.Fruit de recherche et de développement intensifs, le Drone Wall d’ATREYD est un système multi-couches de défense aérienne basé sur des essaims autonomes de drones intercepteurs. Capable de détecter, poursuivre et neutraliser des cibles ennemies telles que les drones kamikazes de type Shahed, le Drone Wall combine intelligence artificielle distribuée, guidage de précision, et capteurs multi-spectraux pour offrir une protection continue et adaptative des zones sensibles.Ce déploiement en Ukraine s’inscrit dans la mission d’ATREYD : Protéger ce qui compte!L’entreprise collabore avec des partenaires ukrainiens et européens pour assurer l’intégration locale, la formation des opérateurs et le soutien technique nécessaire à une défense souveraine, réactive et durable.« L’Ukraine est aujourd’hui la ligne de front de la liberté européenne. Le Drone Wall symbolise une nouvelle génération de défense, agile et résiliente, capable de contrer des menaces asymétriques à grande échelle », déclare un porte-parole d’ATREYD.Déjà soutenu par plusieurs acteurs de l’écosystème de défense européen et de l’OTAN, le Drone Wall représente une avancée décisive dans la guerre électronique moderne et la protection des démocraties face aux attaques hybrides.Le système peut être déployé rapidement autour de villes, d’infrastructures énergétiques, ou de sites militaires, constituant une barrière aérienne dynamique capable de s’adapter aux évolutions du champ de bataille.Avec ce déploiement en Ukraine, ATREYD confirme sa position de pionnier européen dans la défense autonome et son engagement total envers la sécurité du continent.À propos d’ATREYDATREYD est une société française de défense et de technologies autonomes spécialisée dans la protection des populations et des infrastructures critiques par l’usage coordonné d’essaims de drones intelligents. Son portefeuille comprend le Drone Wall, les plateformes Drone Mothership, Drone Mine, Hoplite, et le système de commandement.Basée en France, avec des partenariats actifs en Ukraine, Allemagne, Pologne, Grèce et États-Unis, ATREYD œuvre pour une défense moderne, souveraine et accessible aux démocraties confrontées à des menaces asymétriques.

ATREYD DRONE WALL

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.