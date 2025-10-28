Playable Video entrega el Premio a la Excelencia en Innovación a Aeroméxico por su Innovación en Video Email Marketing

Aeroméxico Digital Marketing Team

Playable Inc. se enorgullece de otorgar a Aeroméxico el Premio a la Excelencia en Innovación 2025 en Video Email Marketing

MEXICO CITY, MEXICO, October 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- Playable Inc. se enorgullece de otorgar a Aeroméxico el Premio a la Excelencia en Innovación 2025 en Video Email Marketing, en reconocimiento al excepcional uso de video para conectar con los clientes e impulsar resultados comerciales durante Hot Sale, el evento Mexicano de comercio electrónico. El premio fue entregado a Franco Guerrero Vargas, Director de Marketing Digital de Aeroméxico.

Aeroméxico, la aerolínea insignia de México, se propuso fortalecer la interacción y la conversión de clientes durante su campaña Hot Sale 2025 sin aumentar la inversión en medios. Para afrontar este reto, la aerolínea integró video instantáneo en su estrategia de email marketing utilizando la innovadora plataforma de video Playable.

Entre marzo y junio de 2025, Aeroméxico registró más de 30 millones de visualizaciones de video instantáneo ("reproducciones") a través de Playable, lo que generó aproximadamente MXN $112 millones en ingresos durante ese período. El rendimiento de la campaña se evalúa mediante una comparación interanual de marzo-junio de 2025 con marzo-junio de 2024, lo cual demuestra el impacto de video de reproducción instantánea via correo electrónico.

El resultado fue un aumento del 25 % en las conversiones en comparación con el correo electrónico estático, un aumento interanual del 12 % en la tasa de conversión y un aumento general del 8 % en los ingresos generados por email. Los resultados indican que un mayor número de reproducciones generó mayores ingresos y una mayor tasa de conversión en 2025 en comparación con 2024.

“Con Playable, nuestras iniciativas de marketing van más allá de la interacción: generan resultados. El aumento en las conversiones se ha traducido en un impacto apreciable, convirtiendo a Playable en una pieza clave en la estrategia de crecimiento del email marketing de Aeroméxico”, afirmó Brenda Diana Soto Tejeda, Gerente de Medios Digitales de Aeroméxico.

Aeroméxico implementó el video a gran escala en sus programas de CRM, lo que proporcionó una visión integral del comportamiento del cliente y facilitó recorridos de cliente personalizados. Con la integración perfecta del video instantáneo de Playable en este ecosistema, Aeroméxico ofreció experiencias inmersivas y emocionalmente atractivas que conectaron con las audiencias que priorizan los dispositivos móviles, con un 60% de las visualizaciones en dispositivos móviles.

La innovación de esta iniciativa se debe al uso a gran escala por parte de Aeroméxico del video instantáneo de Playable en correos electrónicos, combinado con un análisis interanual que midió su impacto en la conversión y los ingresos.

"Nos complace celebrar a Aeroméxico por liderar la innovación en la interacción con el cliente dentro de la industria aérea", declaró Phillip Wing, Phd, CEO y fundador de Playable Inc. "Con la tecnología de video instantáneo de Playable, han establecido un nuevo referente en cómo las aerolíneas pueden conectar con los clientes y convertir las comunicaciones por correo electrónico en un crecimiento comercial medible".

Playable continúa empoderando a las marcas a nivel mundial con video que conecta a gran escala, a través de múltiples canales.

