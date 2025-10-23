DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Octubre 2025

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

¡Saludos DC! A medida que los días se acortan y hay menos luz natural, es importante que los conductores en todo el Distrito tengan especial precaución en las carreteras, especialmente en las áreas con alto tráfico peatonal.

Octubre es el Mes de la Seguridad Peatonal. La seguridad de los peatones es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada día, millones de estadounidenses caminan hacia la escuela, el trabajo, las tiendas y las paradas de autobús. Somos más vulnerables a los accidentes que involucran peatones en áreas urbanas con mucho tráfico, como DC. En esta edición, compartimos consejos para desplazarse de forma segura y maneras de incorporar las bases de la seguridad peatonal. Al hacerlo, todos ayudamos a que el Distrito sea un lugar más seguro para vivir y trabajar.

Este mes, el DC DMV lanza el Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA, por sus siglas en inglés). Diseñado para combatir la conducción temeraria agravada, el Programa ISA es otra manera en la que estamos abordando las muertes en las carreteras y de peatones, al enfocarnos en los conductores que exceden los límites de velocidad. Sigue leyendo para conocer más sobre el Programa ISA y cómo el DMV está aprovechando la nueva tecnología para apoyar las labores de control y cumplimiento.

La Semana de la Seguridad del Conductor Adolescente se celebra del 19 al 25 de octubre. ¿Tienes un adolescente o conoces a alguno que esté emocionado por empezar a conducir? Tómate un momento para hablar con él o ella sobre las consecuencias de conducir distraído y asegúrate de que, dondequiera que vaya, lo haga de manera segura. Encuentra más consejos útiles para los jóvenes aquí.

En este Mes de la Herencia Hispana, queremos recordarte que el boletín del DC DMV también está disponible en español. Si deseas suscribirte, puedes hacerlo aquí. ¡Juntos, estamos salvando vidas cada día!

Ten en cuenta también que todas las oficinas del DC DMV estarán cerradas el 11 de noviembre de 2025 por el Día de los Veteranos.

Y por último, tus comentarios siempre son importantes para nosotros. Por favor, escríbenos una carta o acompáñame en el Chat en Vivo mensual del DC DMV, que se realiza el primer jueves de cada mes. Nuestro próximo chat en línea está programado para el jueves 6 de noviembre a las 12 p.m. Durante una hora completa, responderé en tiempo real a cualquiera de tus preguntas relacionadas con el DMV.

Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. ¡Disfruta y mantente seguro!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Octubre 2025