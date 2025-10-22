Envía dinero a México en minutos con tarifas desde $0.85 con MyBambu
EINPresswire.com/ -- MyBambu facilita a los mexicanos en Estados Unidos el envío de dinero a México con transferencias de hasta $1,000 con tarifas desde $0.85 y con los primeros cuatro envíos internacionales totalmente gratis*. El dinero llega en cuestión de minutos, ya sea a cuentas bancarias, billeteras digitales o puntos de retiro en efectivo.
La aplicación, creada especialmente para quienes llegan a EE. UU. en busca de nuevas oportunidades, ofrece una cuenta sin complicaciones y sin verificar el estatus migratorio. Para abrir una cuenta, los usuarios necesitan una identificación oficial de su país de origen, como pasaporte mexicano, licencia de conducir, documento de residencia, identificación consular, y más.
Los usuarios reciben además una tarjeta de débito Visa, física y digital, que puede utilizarse para compras dentro y fuera del país. La cuenta corriente permite enviar remesas rápidamente, recibir pagos o salarios directamente, pagar facturas y hacer recargas móviles, facilitando la conexión con la familia y la gestión del dinero en el día a día.
Beneficios de enviar dinero internacionalmente con MyBambu:
• Económico: Envíos de hasta $1,000 con tarifas desde $0.85.
• Transferencias gratis*: Primeras cuatro transferencias sin costo.
• Rápido: El dinero llega en solo minutos.
• Mejores tasas de cambio: Los destinatarios reciben más.
Con MyBambu, el dinero llega a cientos de puntos en México. Se puede enviar directamente a cuentas bancarias como BanCoppel, BBVA, Banco Autofin México y otras; retirarse en efectivo en establecimientos como OXXO, Circle K o Elektra; o transferirse a billeteras digitales como Mercado Pago y Spin by OXXO.
Con MyBambu, enviar dinero a México es rápido, seguro y económico. La aplicación, disponible en Google Play y App Store, permite gestionar remesas y finanzas de manera sencilla desde Estados Unidos.
Descarga la app o visita https://mybambu.com/es/ para más información y empieza a enviar con MyBambu.
*Términos y Condiciones e información adicional aquí: https://mybambu.com/es/avisoslegales/
