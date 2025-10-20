Submit Release
News Search

There were 862 press releases posted in the last 24 hours and 428,696 in the last 365 days.

zimmmer.at auf Wachstumskurs: Über 200 Gastgeber, 1.000 Betten und nun auch in Deutschland aktiv

zimmmer.at Logo

zimmmer.at Logo

Mario und Richard von zimmmer.at

Mario und Richard von zimmmer.at

zimmmer.at Pakete für Vermieter

zimmmer.at Pakete für Vermieter

Die österreichische Plattform für Monteurzimmer setzt auf Digitalisierung, faire Preise und internationale Reichweite

Feine Quartiere für glückliche Mitarbeiter. Dadurch entsteht automatisch ein bisschen das Gefühl von Vertrautheit und Heimat.”
— Mario Baumüller
WELS/PENNEWANG, OBERöSTERREICH, AUSTRIA, October 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die österreichische Plattform zimmmer.at baut ihre Position im Bereich Monteurzimmer und Arbeiterunterkünfte weiter aus. Mittlerweile vertrauen mehr als 200 Gastgeber mit über 1.000 Betten auf das Portal, um ihre Unterkünfte effizient zu vermarkten und Buchungen in Echtzeit zu ermöglichen.

Mit dem Start in Deutschland erweitert zimmmer.at nun sein Einzugsgebiet. Unter www.zimmmer.at/de/monteurzimmer-anbieten finden Vermieter aus Deutschland ab sofort alle Informationen zur Registrierung. Zusätzlich wurde die gesamte Plattform auf Englisch verfügbar gemacht, um auch internationale Nutzer und Firmenkunden anzusprechen.

Um den Einstieg zu erleichtern, bietet zimmmer.at drei Monate kostenlose Nutzung aller Funktionen an. Gleichzeitig wurden die Tarife gesenkt und das Angebot um praktische Tools erweitert – etwa für die Gästeverwaltung, zum Rechnungsversand und zur digitalen Gästeregistrierung.

Das Ziel der Plattform ist klar: den stark zersplitterten Markt für Monteurzimmer in Österreich und Deutschland zu vereinfachen, digitalisieren und auf einen modernen Standard zu bringen.

zimmmer.at steht für transparente Abläufe, einfache Bedienung und faire Konditionen – sowohl für Vermieter als auch für Unternehmen, die passende Unterkünfte für ihre Mitarbeiter suchen.

Mario Baumüller
feinquartiert GmbH
+43 664 4285949
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook
YouTube

zimmmer.at – Die Monteurzimmer Plattform

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

zimmmer.at auf Wachstumskurs: Über 200 Gastgeber, 1.000 Betten und nun auch in Deutschland aktiv

Distribution channels: Business & Economy, Companies, Real Estate & Property Management, Travel & Tourism Industry


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.

We use cookies to enhance your experience. Learn more