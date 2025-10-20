zimmmer.at auf Wachstumskurs: Über 200 Gastgeber, 1.000 Betten und nun auch in Deutschland aktiv

zimmmer.at Logo Mario und Richard von zimmmer.at zimmmer.at Pakete für Vermieter

Die österreichische Plattform für Monteurzimmer setzt auf Digitalisierung, faire Preise und internationale Reichweite

Feine Quartiere für glückliche Mitarbeiter. Dadurch entsteht automatisch ein bisschen das Gefühl von Vertrautheit und Heimat.” — Mario Baumüller

WELS/PENNEWANG, OBERöSTERREICH, AUSTRIA, October 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Die österreichische Plattform zimmmer.at baut ihre Position im Bereich Monteurzimmer und Arbeiterunterkünfte weiter aus. Mittlerweile vertrauen mehr als 200 Gastgeber mit über 1.000 Betten auf das Portal, um ihre Unterkünfte effizient zu vermarkten und Buchungen in Echtzeit zu ermöglichen.Mit dem Start in Deutschland erweitert zimmmer.at nun sein Einzugsgebiet. Unter www.zimmmer.at/de/monteurzimmer-anbieten finden Vermieter aus Deutschland ab sofort alle Informationen zur Registrierung. Zusätzlich wurde die gesamte Plattform auf Englisch verfügbar gemacht, um auch internationale Nutzer und Firmenkunden anzusprechen.Um den Einstieg zu erleichtern, bietet zimmmer.at drei Monate kostenlose Nutzung aller Funktionen an. Gleichzeitig wurden die Tarife gesenkt und das Angebot um praktische Tools erweitert – etwa für die Gästeverwaltung, zum Rechnungsversand und zur digitalen Gästeregistrierung.Das Ziel der Plattform ist klar: den stark zersplitterten Markt für Monteurzimmer in Österreich und Deutschland zu vereinfachen, digitalisieren und auf einen modernen Standard zu bringen.zimmmer.at steht für transparente Abläufe, einfache Bedienung und faire Konditionen – sowohl für Vermieter als auch für Unternehmen, die passende Unterkünfte für ihre Mitarbeiter suchen.

zimmmer.at – Die Monteurzimmer Plattform

