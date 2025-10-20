Puebla fortalece su posición como destino emergente para el turismo médico en México

Pacientes y visitantes participan en servicios de turismo médico en Puebla, destacando su potencial económico y de inversión.

El turismo médico en Puebla ofrece oportunidades de inversión con alto retorno, impulsando salud, economía y desarrollo regional.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, October 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- El turismo de salud en México experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por su infraestructura médica de alta calidad, costos competitivos y la confianza de pacientes internacionales.

En este contexto, Puebla se consolida como un polo estratégico para el turismo médico nacional e internacional, gracias a su ubicación privilegiada, conectividad con la Ciudad de México y capacidad hospitalaria en expansión.

México, líder en turismo médico en América Latina

De acuerdo con Business Research Insight, el mercado global de turismo médico alcanzó los 19.8 mil millones de dólares en 2023, y se proyecta que escale hasta los 78.3 mil millones de dólares en 2032.

En este panorama, México encabeza el mercado latinoamericano, con un valor estimado de 8.8 mil millones de dólares, según datos de Medical Tourism Packages (MTP).

El Consejo Mexicano para el Turismo Médico estima que entre 1.4 y 3 millones de pacientes internacionales eligen México cada año, motivados por un ahorro de entre 35 % y 85 % en comparación con tratamientos en Estados Unidos.

El país figura actualmente en el Top 5 global del turismo médico, con ingresos de hasta 8 000 millones de dólares en 2024.

Puebla: infraestructura médica, talento y conectividad

Puebla cuenta con hospitales privados de alta especialidad como Hospital Ángeles Puebla, Hospital Puebla y Christus Muguerza UPAEP, equipados para atender procedimientos de alta complejidad.

Asimismo, universidades como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) impulsan el desarrollo de talento médico y proyectos en biomedicina, salud pública y tecnología médica.

Centros de investigación como el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) refuerzan este ecosistema, promoviendo la innovación en salud y tecnología biomédica.

El Aeropuerto Internacional de Puebla fortalece la conectividad con Houston, Dallas y destinos nacionales estratégicos, facilitando el acceso de pacientes del norte del continente.

Oportunidades de inversión en salud y hospitalidad

El crecimiento del turismo médico en Puebla abre un amplio margen para el desarrollo de proyectos vinculados con la salud y el bienestar, incluyendo:

- Clínicas-hotel y residencias postoperatorias

- Centros de wellness y rehabilitación

- Transporte médico especializado

- Alojamiento adaptado a pacientes y acompañantes

En línea con las tendencias globales de hospitalidad enfocada al bienestar, la demanda de hotel pet friendly en Puebla ha aumentado entre pacientes y profesionales de la salud que viajan con mascotas o requieren estancias prolongadas.

Asimismo, la tendencia hacia hospedajes con servicios wellness, hotel con alberca al aire libre y facilidades de accesibilidad médica responde a una demanda creciente de pacientes que buscan atención integral y comodidad durante su estancia.

Puebla: un entorno donde salud y bienestar se integran

Reconocida por su valor cultural y arquitectónico como Ciudad Patrimonio Mundial, Puebla combina atención médica de calidad, servicios turísticos especializados y un entorno seguro, lo que refuerza su atractivo para pacientes nacionales y extranjeros.

Con estas condiciones, la ciudad se posiciona como un destino competitivo para el turismo médico, con potencial de inversión en salud, hospitalidad y tecnología aplicada al bienestar.

Sobre el turismo médico en México

El turismo médico representa un motor estratégico para la economía nacional, al integrar servicios de salud, hospitalidad y turismo bajo estándares internacionales.

Su consolidación en destinos como Puebla reafirma el liderazgo de México como referente regional y actor clave en la industria global de turismo y bienestar.

