Keo World triunfa no Le Fonti Awards 25' com sua revolucionária solução de crédito B2B.

Paulo Mendoza, Paolo Fidanza, Alessandro Ciacchini at Le Fonti Awards, Milan, Italy.

MILAN, ITALY, October 16, 2025 / EINPresswire.com / -- – A Keo World foi premiada com o prestigioso reconhecimento de “Excelência do Ano em Inovação & Liderança em Soluções de Crédito Integrado e Pagamentos B2B” na XV edição do Le Fonti Awards, realizada no icônico Palazzo Mezzanotte, em Milão. Esta distinção consagra vários anos de expansão internacional, parcerias estratégicas com instituições como BTG Pactual e Ingram Micro , o desenvolvimento de soluções pioneiras como Workeo e Keo Rails, e a implementação de inteligência artificial e tecnologia blockchain para digitalizar e automatizar o ecossistema financeiro B2B.Este prêmio consolida a posição da Keo World como uma das fintechs mais disruptivas do setor, reconhecida não apenas pela tecnologia de ponta, mas também por sua visão de impacto positivo, inclusão financeira e compromisso com a sustentabilidade. A cerimônia foi precedida pelo CEO Summit com o tema “INTELIGÊNCIA VERDE: As melhores práticas empresariais para criar valor”, onde nosso fundador e CEO, Paolo Fidanza, participou como painelista ao lado de líderes globais. Durante sua intervenção, destacou como a Keo World transformou a inovação tecnológica em uma ferramenta para inclusão financeira e eficiência ambiental.Paolo Fidanza, CEO da Keo World, declarou: "Receber este prêmio em meu país natal tem um significado muito especial. Sempre sonhei em levar inovação da América Latina para o mundo, e hoje esse sonho é reconhecido no coração da Itália. Este prêmio não apenas valida nosso modelo de negócios, mas também reafirma nosso compromisso com um futuro financeiro mais justo, ágil e sustentável."Este reconhecimento fortalece a missão da Keo World de liderar uma nova geração de soluções de crédito B2B, integrando tecnologia de ponta, responsabilidade ambiental e visão global.Sobre a Keo WorldA Keo World é uma empresa global de tecnologia financeira especializada em soluções de crédito integrado e pagamentos B2B. Por meio de plataformas digitais inovadoras, a Keo conecta empresas a oportunidades de financiamento ágeis, transparentes e sustentáveis, impulsionando o crescimento em mais de 10 países. www.keoworld.com

