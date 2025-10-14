Storecove opent nieuw kantoor in New York ter versterking van wereldwijde groei

Storecove

Nieuw kantoor ondersteunt Amerikaanse bedrijven nu de wereldwijde adoptie van e-facturatie versnelt.

NEW YORK , NY, UNITED STATES, October 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Storecove, een wereldwijde aanbieder van e-facturatie oplossingen, heeft een nieuw kantoor geopend in New York City om bedrijven te helpen zich voor te bereiden op de volgende fase van internationale e-facturatie. Deze uitbreiding versterkt Storecove’s positie als wereldleider op het gebied van e-facturatie connectiviteit en onderstreept de toewijding van het bedrijf aan het ondersteunen van Amerikaanse ondernemingen bij het aanpassen aan veranderende eisen op het gebied van e-facturatie en digitale rapportage.Het nieuwe kantoor zal worden geleid door Nikkie Bakker, die als Business Development Director verantwoordelijk is voor de Amerikaanse activiteiten en samenwerkingen zal opbouwen met softwareleveranciers en organisaties die de invoering van e-facturatie stimuleren. Bakker speelt een centrale rol in de internationale groeistrategie van Storecove en is lid van het Membership & Market Adoption Committee van de Digital Business Networks Alliance (DBNAlliance), wat laat zien dat Storecove actief bijdraagt aan de adoptie van het Amerikaanse e-facturatienetwerk.“Het openen van ons kantoor in New York is een belangrijke stap vooruit voor Storecove én voor e-facturatie in de Verenigde Staten,” aldus Bakker. “Voor Amerikaanse bedrijven die internationaal actief zijn, is e-facturatie iets waar ze nu al op moeten anticiperen. Het wordt snel een noodzaak nu steeds meer landen overstappen op realtime digitale rapportage. Voor Amerikaanse bedrijven kan de overstap van papieren of traditionele EDI-facturatie naar echte e-facturatie tot wel 60 procent efficiëntie- en kostenverbetering opleveren, wat tijd en middelen bespaart bij elke factuur.”Hoewel e-facturatie nog niet verplicht is voor B2B-transacties in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, versnelt de wereldwijde verschuiving naar digitale facturatie in hoog tempo. Meer dan 50 landen wereldwijd hebben inmiddels e-facturatie vereisten ingevoerd, en nieuwe wetgeving binnen de Europese Unie, waaronder het VAT in the Digital Age (ViDA)-initiatief, duidt op een langetermijn beweging richting universele adoptie.Het API-gebaseerde platform van Storecove verbindt bedrijven met grote e-facturatie netwerken zoals Peppol en de DBNAlliance, waardoor bedrijven veilig facturen kunnen uitwisselen en kunnen voldoen aan zowel lokale als internationale compliance-eisen. Dolf Kars, Chief Commercial Officer van Storecove, is tevens voorzitter van de DBNAlliance, wat de leidende rol van het bedrijf in de wereldwijde adoptie van e-facturatie verder onderstreept.Het kantoor in New York zal fungeren als een centrum voor Amerikaanse bedrijven die e-facturatie oplossingen willen verkennen, compliance functionaliteit in hun software willen integreren of willen aansluiten op het nationale e-facturatie netwerk. Via de unified API biedt Storecove begeleiding bij implementatie, compliance-voorbereiding en internationale interoperabiliteit.Bedrijven kunnen meer informatie vinden op storecove.com Over StorecoveStorecove is een wereldwijde leider op het gebied van e-facturatie en digitale documentuitwisseling, en verbindt bedrijven met alle grote internationale e-facturatienetwerken, waaronder Peppol, de Digital Business Networks Alliance (DBNAlliance) en tal van landenspecifieke platforms. Als gecertificeerd access point stelt Storecove organisaties in staat om elektronische facturen veilig te verzenden en te ontvangen, terwijl zij voldoen aan lokale en grensoverschrijdende belasting- en rapportagevereisten. Via één enkele, eenvoudig te integreren API krijgen bedrijven toegang tot naadloze wereldwijde connectiviteit, waardoor compliance, transparantie en efficiëntie bij elke transactie worden gewaarborgd.Meer informatie: storecove.com

