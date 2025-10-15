A Night to Remember : White Page Leadership Conclave 2025 Shines in Riyadh – An Initiative by White Page International

White Page International releases Global Inspirational & Power Leaders 2025 at 14th White Page Leadership Conclave attended by 250 leaders from over 40 nations

WPLC 2025 was a testament to the collective power of visionary leadership. Bringing together pioneers from over 40 nations, we witnessed how influence, innovation, and purpose can transcend borders.” — Annie T Fazli - Group CEO at White Page International

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Gathering more than 250 leaders from over 40 nations, the conclave was marked by 15+ VVIPs and 15 distinguished speakers, reflecting the spirit of global leadership, collaboration, and excellence. 200 exceptional leaders were honoured.

Adding to its prestige, the conclave was graced by eminent dignitaries including Hon’ble Mr. Yazeed Alotaibi, Deputy Minister of Planning & Digital Transformation, Ministry of Health, Saudi Arabia; H.E. Dr. Iruthisham Adam, Ambassador of Maldives to the UK; H.E. Liselotte Plesner, Ambassador of Denmark to Saudi Arabia, H.E. Dragan Bisenic, Ambassador of Serbia to Saudi Arabia; H.E. Mogobo David Magabe, Ambassador of South Africa to Saudi Arabia and more..

White Page International honored the Visionary Global 200 Women Power Leaders, featuring distinguished names such as Hasmik Daniel, Rania Mekouar, Shayma Kurz, Scarlett Lam, Anastasiya Bardunova, Hiba El-Mohbi, Michela De Gennaro, Shafaque A. Shaikh, Huda Ragheb, Dr. Esther Njoroge-Muriithi, Sandhya Prakash, Dr. Edyta Skibinska, Fouzia Sultana Malim, Reshma Bhaskaran, Mariarita Cupersito, Marguerite Choueiry Bazerli, Larissa Dorothea Murmann, Jane (Anfeng) Wan, Heba Alshehhi, Dr. Varsha Honkalas, Dr. Fatima Zaid Abu Zanat, Dr. Euganthri Pillay, Eng. Dana Kamal, Bouchra Bou Abbass, Amani Yassin Arif, Alhanoof Alnwibit, Carolina B. Hartkopf, Diala Saymeh, Dr. Archana Singh, Fatma Alabdulaali, Hala Jaber, Huda Ali Al-Husaini, Iwona Piasecka, Nada Khaddage, Rosemarie Sakr, Smitta Ozha, Vidushi Diwan Trivedi, Noor Ali BEM, Los Angeles Barea, Aditi Singh, Eveliene Witjes, Sara Talib Alattas, Maryam Saif, Aida Essa Belal Nasser, Dr. Duaa Hamed Al-Ahmadi, Sadiqa Siddique, Roula Eid, Imane Assaf, Sukaina Parpia, Jagariti Mathur, Dr. Farah Essa Zaidi, Hala Ghazi Joharji, Sarah Abdulrahman Bin Morait, Moneeza Usman Butt, Dr. Mayada Alkhakany, Dr. Carmen Elena Cirnu, Norah Alomar, Prof. Sherley Louis, Dr. Karine Lohitnavy-Frick, Yanzi Liu, Rawan Althagafy, Dr. Mira Zakharia, Bashayer Alshdukhi, Faiza Al Awadhi, Kristin Bone, Dr. Reham Ahmed Ahmed Elmayet, Shilpa Kudekar, Xiaochen Gao, Noha Zalabani, Sabrine Makkes, Rosanna Cavalletto, Marie-Claire Koulibaly, Dr. Asli Samanci, Hala Abou-Saad, Rima Zanoun, Heba Mehyar, Sophia Tamer, Feryal El Moghraby, Nouf Ahmed AlDhahri, Dr. Tazeen Ashraf, Fatima Ibrahim, Marwa Hassan, Pierrette Kengela, Haya Al-Bassam, Amb. Dr. Rosaline Adedoyin Amangbo, Martine Abi Khalil, Ghada Ghandourah, Vitalia Khoury, Murielle Gardret, Sireesha Dandu, Dr. Léa El Samarji, Teona Kupreishvili, Sophie Jgarkava, Maheen Wahid, Tuna Hazar Avci, Nisreen A. Ghandourah, Dr. Amina Wakefield, Dr. Huda Al Wehaibi, Juddy Gitahi, Dr. Nada Alzaben, Abeer Abuhelaiqa, Leigh De Bruin, Tiffani Nutter, Dr. Fatma AlBalushi, Abrar Mohammed Bashowair, Ildiko Bujaki, Yvonne Renee Davis, Christina Fabito, Dr. Parisa Shahverdi, Sweta Prabhakaran, Nawarh Faran, Shene Ikhtiyar Faris, Dr. Zeina Kanafani, Prof. Maha Al-Mozaini, Dr. Rania Al Shami, Seham AL-Assmi, Khadija Sabri Jamia, Dr. Maliha Hashmi, Rama El Safty, May Alhajri, Nausheen Ahmed, Dr. Basma Sulaiman Ghandourah, Audrey Daumain, Kindah Abdulhamid, Kholood AL Mattar, Anju Shahani, Grace Roimen, Lamia Tatari, Dr. Seema Gupta, Pelin Omay, Vittoria Traglia, Dr. Wafaa Haidamous, Seetha Murugappan, Entsar Hamid, Geetika Bangia, Aysha Alkuwari, Najwa Al Zaydi, Shilpa Rungta, Shereen Issam Hammad, Passant ElGhannam, Caroline Petit, Dr. Summia Zaher, Abeer Abunayyan, Vandana Bhatia, Rupal Bhatia, Kavita Kaushik, Dr. Wisam Haddadin, Bushra Abu Salem, Prof. Dr. Hend Mohamed El Tayebi, Rima Hadid, Santoshi Roopa, Saher Usman, Farrah Qureshi, Shevira Bissessor, Claudia Georgia Banella, Anna Akutina, Darine Elkaissi, Dr. Mayada Alkhakany, Datin Shivajini Seelan, Anan Sijini, Hanadi Nahas, Fatima AlHajari, Sarah McEvitt, Navjot Ranjan, Randah Alhothali, Shouq Hadi, Nada Alyousef, Mayy Iskandarani, Suad Al Hussain, Dr. Amal Alhefdhi, Salma Al Ali, Tan Ting Tang, Katie Litchfield, Nesrine Halima, Maitha Al Afeefi, Dr. Seema Mohamed Karkain, Jagariti Mathur, Jyoti Tandon, Melissa Lim, Larissa Dorothea Murmann, Iman Mutlaq, Jayasree Anitha Menon, Dr. Marian Kaldas, Heather Fahnestock, Mariarita Cupersito, Dr. Catherine Al-Ashram, Reshma Bhaskaran, Tarynn Hatton-Jones, Jasmmine Wong, Maria Englezou, Kathleen Joy De Jesus, Rash Alkhamis, Dr. Hajer Turki, Julia Lach, Afnan Abuauref, Alero Yemiete, Dr. Asma Al Aufi, Shilpa Kudekar, Dr. Irene Robinson-Ayanwale, Jaslyin Qiyu, Maleka Al-Kebsi, Mariana Alicia Michel Calderón, Alena Puri, Dr. Sara Lodén, Dr. Michelle Ferrari, Dr. Archana Singh, Carolina B. Hartkopf, Dr. Vishakha Narvekar, Hala Jaber, Kristin Bone, Zainab A. Salam, Dr. Rania Al Shami, Lara Khouri, LeeAnne Kassel, Dr. Orn Supaphol, Atefeh Naderkhanipari, Marvi Bilal, Joice Margo Momberger Nicolea, Maya F. Farah Jibai, Rabab Galal Nagi, Shene Ikhtiyar Faris, Annabella Nassetti, Vidya Malkani, Miskyah-Marie Toth, Los Angeles Barea, Angelina Chua, Carole Hassoun, Archna Wadhwa, Aditi Singh, Sarah Abdulrahman Bin Morait, Sukaina Parpia – Datoo, Razan Alfahoum, Dr. Concepcion M. Valadez Obregon, Dr. Alida Helena Scholtz, Yasmine Ghorayeb, Dr. Aminah Ghazi Alotaibi, Xiaochen Gao, Miriam Zalzala, and many more.



White Page International also recognized the Global Inspirational & Power Leaders, honoring names such as Maj. Gen. (Dr.) Khalid AlFaraidy, Ahsan Jalal Qari, Dr. Sarfraz Ahmed, Robert Kayanja, Ahmed Elidrisy, Amro Mohamed Saleh Khiwa, Abhishek Krishna, Dr. Nebila Dhieb, Mohammed Alzain, Abdul Razack, Madhu Krishnan, Ibrahim Alswaidan, Abdul Mannan, Mohammed Alamoudi, Demetris Skourides, Sajith Kumar, Sven Kienesberger, Matteo Zaralli, Moath Alhozami, Nada Ahmed El Gazzar, Dr. Ajaybir Singh Bakshi, Dr. Ahmed Eissa, Dr. Hassan B. AlQahtani, Hadi Medawar, Eng. Hani Ashqar, Nadim Melhem, Adel Al Jneibi, Avanish Singh Visen, Dr. Vaibhav Diwan, Maryam AlQaseer, Dr. Abhishek Gilara, Ahmed Ammar, Capt. Turki Al Shehri, Mujtaba Khan, Omar Abdulkarim Faden, Dr. Abdulaziz Abdulrahman Alghamdi, Maria Medvedeva, Mohammed Al-Shizawi, Sumit Mudgil, Suhail Qasem Alrabee, Ye Lin Aung (Leon), Sanjeev Jain, Magdy Mohamed Mohamed Metwally, Abhishek Krishna, Dr. (h.c) Sivakumar Deivacikamani, David Barzilai, Vishal Sawant, Iris Van der Veken, Ali F. Hamdan, Shalaut K Jain, Nadim Melhem, Patrick Doyle, Toufic Zaidan, Dr. Zeina Ghossoub, Mohamed Reza Aniff, Priju Dominic, Hassan Omar Badkook, Efstathios Lampakis, Joachim Yebouet, Muhammad Sulaiman H AlMuzaini, José Antonio Sánchez Marín, Rizwan Jan, Sajith Kumar, Manish Rajeshirke, Dr. Oshodi Olatunde Dorcas, Oday Ahmed, Dr. Mohammed Fouad Alibrahim, Ahmed Abdallah, Said El Moudni, Wesam Ali Alayyad, Mohammed Barakat, Fahad AlShehri, Satish Kumar Nagamalla, Awais Akram, Aymen Rasheed, Banan Mahmoud Duraidi, Mostafa Hassan, Faisal AlSuwaidi, Saleh Al Anazi, Dr. Sabry Ali Hassan Mohamed, Dr. Said Juma Al Darmaki, Dr. Subhash Chandar, Mohammad Khaled, Abdullah Hamad Alghamdy, Shourya K. Chakravarty, Wael Abdulrahman Alfattani, Waleed Al Dhuhoori, Muhammad Nauman, Ramin Saherwala, Mainak Ranjan Chaki, and many more.

A Night to Remember : Watch the Highlights of WPLC 2025

