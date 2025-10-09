El Gobernador conmemora el Día de la Igualdad Salarial para Latinas junto con la Primera Pareja, y firma la Ley de Aplicación de la Equidad Salarial

“Muchas familias continúan esforzándose sin poder sobresalir, necesitamos reforzar nuestro compromiso con las leyes de pago justo que fortalecen la seguridad económica de las familias y comunidades en California,” dijo la Senadora Monique Limón. “Hoy en el Día de La Igualdad Salarial para las Latinas, estoy orgullosa de que el Gobernador Newsom esté contribuyendo al legado de equidad de pago en California. El Acto de Aplicación de Equidad Salarial ayudará a cerrar la brecha de salarios al dar a las trabajadoras más poder en negociaciones al principio de sus carreras. Y también estamos fortaleciendo los derechos de las trabajadoras para recuperar sus sueldos perdidos. Esto es un triunfo para los trabajadores y un triunfo para las familias de California.”

“California es el hogar a la población más grande de Latinas en la nación, pero las Latinas aquí solo ganan 49 centavos por cada dólar que es pagado a un hombre blanco — una disparidad que les cuesta casi $1 millón de dólares a través de la vida,” dijo Darcy Totten, Directora Ejecutiva de La Comisión en el Estatus de las Mujeres y Niñas. “La Comisión se enorgullece de estar al lado de la Primera Pareja Jennifer Siebel Newsom y a los legisladores estatales en avanzar un pago transparente y protecciones para la igualdad de salarios, pero la consciencia no será lo único para cerrar esta brecha. La verdadera justicia económica requiere cambio estructural, apoyo constante, y el reconocimiento que nuestra economía es compartida…la desigualdad nos disminuye a todos. El trabajo de la Comisión no terminará hasta que cada mujer en California reciba un salario digno por su trabajo.”

“La brecha salarial colectivamente cuesta a las Latinas miles de millones en pérdidas de sueldos cada año — dinero que pudiera ser usado para pagar la renta, comida, cuidado de niños, y otras cosas esenciales en el cual dependen familias,” dijo Jessica Ramey Stender, Directora de Póliza y Sub-Directora Legal de Defensores de los Derechos Iguales. “Durante este tiempo donde el gobierno federal está atacando los derechos de las mujeres y removiendo las protecciones federales de los salarios, California continúa tomando pasos críticos para avanzar en la equidad de pago para todos. Asegurando que Latinas sean pagadas justamente no solo es crítico para la estabilidad financiera, sino también para la seguridad económica y el bienestar de las familias a través del país.”

Igualando las condiciones para las Latinas

Desde el comienzo del Compromiso de la Igualdad Salarial en California en abril de 2019, cientos de compañías, organizaciones, y municipios ubicados en California han firmado y han alcanzado cientos de miles de empleados. Los signatarios se comprometen a conducir un análisis anual a través de toda la compañía, a revisar los procesos de contratación y promoción para reducir el prejuicio inconsciente, y promover mejores prácticas para ayudar a cerrar la brecha de salarios y asegurar la equidad fundamental para todos los trabajadores.

Agregando a ese progreso, la Primera Pareja presentó The Equal Pay Playbook, una guía que ayuda a un empleador a diseñar e implementar estrategias basadas en los datos para un pago justo. Esta guía demuestra que el pago justo es bueno para negocios, ayuda a las compañías atraer y retener talento, motiva la innovación, y fortalece la reputación.

Cerrando la brecha para todas

En el último año, fue estimado que hubo menos mujeres en la fuerza laboral que en años previos. Con menos mujeres trabajando, también hay un impacto más grande en la economía. Salarios justos e iguales ayudan a estimular el Producto Interno Bruto (PIB) del país porque las personas pueden usar su dinero en bienes y servicios, y esto ayuda a las economías locales. Si se hiciera algo sobre la brecha de salarios, podría aumentar el PIB por 20%. Adicionalmente, más personas en la fuerza laboral significa un porcentaje más grande de la población pagando impuestos para ayudar a subir los ingresos del gobierno para financiar bienes y servicios públicos, que pueden llevar a un crecimiento económico.

Latinas en los Estados Unidos solo ganan 54 centavos por cada dólar que los hombres blancos, unas de las brechas de pago más grandes para cualquier grupo demográfico. Esta brecha es traducida a una pérdida de $28,000 cada año.

Si la brecha fuera eliminada, en promedio, una mujer Latina podrá tener dinero para pagar: casi 33 más meses para cuidado de niños, 16 más meses de la hipoteca, o asegurar 2 más años de renta. Estas disparidades afectan a través de generaciones – limitando el acceso para crear riqueza y el emprendimiento.

Barreras estructurales

Latinas están sobrerrepresentadas en algunas de las industrias de bajo salarios como la agricultura, hospitalidad, trabajo de cuidados, y trabajo doméstico – sectores que suelen no tener beneficios, protecciones, y vías de progreso. Adicionalmente, Latinas deben trabajar 24 horas adicionales a la semana para alcanzar la equidad de pago.

El estatus migratorio puede restringir la habilidad de las mujeres para abogar por un pago igual o reportar violaciones en el trabajo. Mientras hay un aumento en los ataques contra la comunidad inmigrante, también aumenta la vulnerabilidad económica para las mujeres Latinas que trabajan. Incluso entre las mujeres Latinas que tienen una educación universitaria, persiste la desigualdad de pago, y esto demuestra que la educación no solo cierra la brecha salarial.

To read this release in English, click here.