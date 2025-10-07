DEQ schedules public hearings to consider air permit modifications for Transco’s proposed pipeline expansion
The North Carolina Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) is accepting public comment and is holding two public hearings on draft air quality permit modifications for air compressor stations associated with Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC’s (Transco) proposed natural gas pipeline project, known as the Southeast Supply Enhancement Project.
As part of the project, Transco is seeking to make upgrades at two existing compressor stations along its pipeline: Station 150, in Mooresville, Iredell County, and Station 155, in Lexington, Davidson County. These upgrades are associated with potential increases in air pollution.
Public comments on draft air quality permits for both projects will be accepted until Nov. 19. An in-person public hearing will be held on each draft permit, with the first public hearing on Nov. 13 to accept comments on Station 150.
Public Hearing on Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC - Station 150
Date and Time: Thursday, Nov. 13, at 6 p.m. (doors open at 5:30 p.m.)
Location: Lake Norman High School, 186 Doolie Road, Mooresville
Submit Email Comments: daq.publiccomments@deq.nc.gov with “Transco150.25A” in the subject line.
Submit Voicemail Comments: Call 919-707-8714.
Station 150 currently operates as a major source holding a Title V air quality permit. The modification would allow the addition of a new natural gas-fired combustion turbine and emergency generator. The facility will remain a minor source of hazardous air pollution. The permit would require that Transco limit emissions of nitrogen oxides (NOx) and carbon monoxide (CO) to less than 250 tons per year.
The second public hearing on Nov. 18 will be to receive comments on Station 155’s draft air quality permit.
Public Hearing on Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC - Station 155
Date and Time: Tuesday, Nov. 18, at 6 p.m. (doors open at 5:30 p.m.)
Location: Edward C. Smith Civic Center, 217 S. Main St., Lexington
Submit Email Comments: daq.publiccomments@deq.nc.gov with “Transco155.25A” in the subject line.
Submit Voicemail Comments: Call 919-707-8726.
Station 155 currently holds a small air quality permit with emissions of NOx and CO of less than 100 tons per year. This modification would allow the addition of three new natural gas-fired combustion turbines and emergency generators. This will increase emissions to major-source levels, requiring a Title V air quality permit. The facility will remain a minor source of hazardous air pollution. The permit would require that Transco limit emissions of NOx and CO to less than 250 tons per year.
Both stations are subject to federal emissions standards. Air dispersion modeling reviewed by DAQ demonstrated that emissions of toxic air pollutants at both facilities are not expected to cause an exceedance of any acceptable ambient level.
The public is encouraged to attend the upcoming public hearings and provide comments on the proposed actions. Sign-up will be available upon arrival. Oral comments at the hearings should be limited to three minutes or less. Written comments may also be submitted during the hearings.
To request Spanish interpretation services at either public hearing, call 919-707-8446 or email Shawn.Taylor@deq.nc.gov by Friday, Oct. 31.
DAQ will consider all public comments before making a final decision on the proposed permits. Comments on these projects can also be submitted until Nov. 19 via the voicemail numbers and email addresses above, or mailed to:
NCDEQ Division of Air Quality
1628 Mail Service Center
Raleigh, North Carolina 27699-1628
Copies of the respective public notice, draft permit, draft permit review, permit application and one-page project fact sheet for each facility are available online:
More information about Transco’s Southeast Supply Enhancement Project can be found on DEQ’s website.
La División de Calidad del Aire del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (DAQ) aceptará comentarios del público y celebrará dos audiencias públicas sobre los borradores de modificaciones de permisos de calidad del aire para las estaciones de compresores de aire asociadas con el proyecto de gasoducto propuesto por Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC (Transco), conocido como el Proyecto de Mejora del Suministro del Sureste.
Como parte del proyecto, Transco busca realizar mejoras en dos estaciones de compresores existentes a lo largo de su gasoducto: Estación 150, en Mooresville, condado de Iredell, y Estación 155, en Lexington, condado de Davidson. Estas mejoras están asociadas con posibles aumentos en la contaminación del aire.
Se aceptarán comentarios del público sobre los borradores de permisos de calidad del aire para ambos proyectos con fecha límite del 19 de noviembre. Se llevará a cabo una audiencia pública presencial sobre cada borrador de permiso, celebrando la primera audiencia pública el 13 de noviembre para aceptar comentarios sobre la Estación 150.
Audiencia Pública sobre Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC: Estación 150
Fecha y hora: Jueves, 13 de noviembre, a las 6:00 p. m. (se abrirán las puertas a las 5:30 p. m.).
Ubicación: Lake Norman High School, 186 Doolie Road, Mooresville
Envíe sus comentarios por correo electrónico a: daq.publiccomments@deq.nc.gov indicando “Transco150.25A” en el asunto.
Envíe sus comentarios al buzón de voz: Llame al 919-707-8714.
La Estación 150 actualmente opera como una fuente principal que posee un permiso de calidad del aire de Título V. La modificación permitiría la adición de una nueva turbina de combustión a gas natural y un generador de emergencia. La instalación continuaría como una fuente menor de contaminantes atmosféricos peligrosos.
El permiso requeriría que Transco limite las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO) a menos de 250 toneladas por año.
La segunda audiencia pública, a celebrarse el 18 de noviembre, será para recibir comentarios sobre el borrador del permiso de calidad del aire de la Estación 155.
Audiencia Pública sobre Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC: Estación 155
Fecha y hora: Martes, 18 de noviembre, a las 6:00 p. m. (se abrirán las puertas a las 5:30 p. m.).
Ubicación: Edward C. Smith Civic Center, 217 S. Main St., Lexington
Envíe sus comentarios por correo electrónico a: daq.publiccomments@deq.nc.gov indicando “Transco155.25A” en el asunto.
Envíe sus comentarios al buzón de voz: Llame al 919-707-8726.
La Estación 155 actualmente tiene un pequeño permiso de calidad del aire con emisiones de NOx y CO de menos de 100 toneladas por año. La modificación permitiría la adición de tres nuevas turbinas de combustión a gas natural y generadores de emergencia. Esto aumentará las emisiones a niveles de fuente mayor, por lo que requeriría un permiso de calidad del aire de Título V. La instalación continuaría como una fuente menor de contaminantes atmosféricos peligrosos. El permiso requeriría que Transco limite las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO) a menos de 250 toneladas por año.
Ambas estaciones están sujetas a estándares federales de emisiones. El modelado de dispersión del aire revisado por el DAQ demostró que no se espera que las emisiones de contaminantes tóxicos atmosféricos en ambas instalaciones causen un exceso de cualquier nivel ambiental aceptable.
Se invita al público para que asista a la próxima audiencia y que haga comentarios sobre la acción propuesta. La inscripción podrá realizarse a la llegada. Los comentarios verbales en la audiencia deben limitarse a tres minutos o menos. También podrán presentarse comentarios por escrito durante la audiencia.
Para solicitar servicios de interpretación al español en cualquiera de las audiencias públicas, llame al 919-707-8446 o envíe un correo electrónico a Shawn.Taylor@deq.nc.gov antes del viernes 31 de octubre.
El DAQ tendrá en cuenta todos los comentarios públicos antes de tomar una decisión definitiva sobre el permiso propuesto. Los comentarios sobre estos proyectos también se pueden enviar con fecha límite del 19 de noviembre a través de los números de buzón de voz y direcciones de correo electrónico anteriores, o enviarse por correo postal a:
NCDEQ Division of Air Quality
1628 Mail Service Center
Raleigh, North Carolina 27699-1628
Copias del aviso público, el borrador del permiso, el borrador de la revisión del permiso, la solicitud del permiso y un folleto de una hoja informativa del proyecto están disponibles en línea:
Puede encontrar más información sobre el Proyecto de Mejora del Suministro del Sureste de Transco en el sitio web del DEQ.
