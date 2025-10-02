La BCE signe un accord avec Feedzai pour détecter et prévenir la fraude autour du futur euro numérique

Feedzai

LISBON, PORTUGAL, October 2, 2025 / EINPresswire.com / -- La Banque centrale européenne (BCE) a conclu un accord-cadre avec Feedzai , la première plateforme RiskOps au monde pour la prévention de la criminalité financière, en tant que soumissionnaire classé premier, afin de fournir le mécanisme central de détection et de prévention de la fraude pour l'euro numérique (lien vers l'avis d'attribution du marché et l'annonce sur le site web de la BCE - https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/tenders/html/index.en.html ).Représentant 440 millions de citoyens et plus de 17 000 milliards de dollars de PIB, la zone euro est la deuxième économie mondiale. L'introduction de l'euro numérique marquerait l'innovation monétaire la plus importante en Europe depuis le lancement de la monnaie unique en 1999.L'accord-cadre pour la composante gestion des risques et de la fraude a une valeur estimée à 79,1 millions d'euros et une valeur maximale de 237,3 millions d'euros. En partenariat avec son sous-traitant PwC, Feedzai fournirait un mécanisme central de détection et de prévention de la fraude à la pointe de la technologie, garantissant le respect total des normes européennes en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données.Si les accords-cadres fixent les conditions des travaux futurs potentiels, le développement effectif des composants – ou de certaines parties de ceux-ci – sera décidé à un stade ultérieur. À la suite de la conclusion de l'accord-cadre, Feedzai et les autres soumissionnaires retenus travailleront avec la BCE pour finaliser la planification et le calendrier. Sous la direction du Conseil des gouverneurs de la BCE et conformément à la législation de l'UE, ces travaux porteront sur la conception, l'intégration et le développement de la plateforme de services de l'euro numérique (DESP).L'euro numérique : un bien public pour l'ère numériqueLa BCE a souligné à plusieurs reprises que l'euro numérique est conçu comme un bien public : une forme de monnaie soutenue par la banque centrale, aussi fiable que les espèces mais adaptée à l'ère numérique. Ses objectifs sont notamment de préserver le rôle de la monnaie de banque centrale dans un monde de plus en plus numérique, de réduire la dépendance à l'égard des prestataires de services de paiement non européens, de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et de soutenir l'inclusion financière.La confidentialité reste un principe central de la conception : la BCE a déclaré que les transactions en euro numérique comprendront des garanties solides, telles que la pseudonymisation et le cryptage, et permettront des paiements hors ligne, similaires à ceux en espèces, pour de petits montants.Rôle de Feedzai : détection et prévention centralisées des fraudesFeedzai a été sélectionné comme premier soumissionnaire dans le cadre de l'accord-cadre visant à fournir la solution centralisée de détection et de prévention des fraudes pour le futur euro numérique. Son rôle consiste à contribuer à la protection des transactions contre la fraude en enrichissant la gestion des risques des prestataires de services de paiement (PSP) grâce à des informations issues d'une vue centralisée au niveau de l'infrastructure.Pour chaque transaction, qu'elle soit de pair à pair (P2P) ou de pair à commerçant (P2M), la plateforme de Feedzai fournira une note de risque de fraude que les PSP utiliseront en complément de leurs propres contrôles pour décider d'approuver ou de refuser un paiement.Nuno Sebastião, PDG et cofondateur de Feedzai, a déclaré :« Être sélectionné comme premier soumissionnaire dans le cadre de l'accord-cadre visant à sécuriser l'euro numérique est à la fois un honneur et une responsabilité. Avec des dizaines de milliards de transactions prévues dans la zone euro, le succès dépend d'une IA capable de s'adapter aussi rapidement que la fraude évolue. Notre rôle est de fournir les informations qui permettent d'écarter même les fraudes les plus sophistiquées, garantissant ainsi la confiance dans chaque transaction en euros numériques dès le premier jour. »Liviu Chirita, responsable mondial de la technologie de lutte contre la criminalité financière chez PwC, et Dominik Schauerte, responsable allemand de la technologie de lutte contre la criminalité financière, ont déclaré :« Il s'agit de l'un des projets d'infrastructure numérique les plus importants de l'histoire de l'Europe, qui jettera les bases de la confiance à l'ère numérique. En collaboration avec Feedzai et la Banque centrale européenne, nous mettons en place des mesures de protection qui protégeront des millions de personnes et d'entreprises au-delà des frontières. Chez PwC, nous apportons l'envergure, l'expertise et la connaissance réglementaire nécessaires pour garantir cette transformation dès le premier jour. Il ne s'agit pas seulement de prévenir la fraude, mais aussi de permettre à l'Europe de jouer un rôle de premier plan en matière d'intégrité, de résilience et de souveraineté technologique. »Implications mondialesLa BCE souligne que l'euro numérique contribuerait à la résilience, à l'inclusion et à la souveraineté technologique de l'Europe. Bien que principalement conçue pour répondre aux besoins des citoyens et des entreprises de la zone euro, cette initiative est suivie de près par d'autres banques centrales dans le cadre de discussions internationales plus larges sur l'avenir de la monnaie.À propos de FeedzaiFeedzai est la première plateforme mondiale de prévention du crime financier de bout en bout, qui protège les personnes et les paiements grâce à des solutions natives d'IA qui mettent fin à la fraude et aux crimes financiers. Les principales institutions financières font confiance à Feedzai pour gérer les processus critiques en matière de risques et de conformité, protégeant ainsi des milliers de milliards de dollars de transactions tout en améliorant l'expérience client et en protégeant la vie privée des utilisateurs quotidiens. Pour plus d'informations : feedzai.com

