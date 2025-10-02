EBC Financial Group Ra Mắt Sáng Kiến Giao Dịch Đầu Tiên Trên Thế Giới, Góp Phần Bảo Vệ Rừng Amazon Qua Mỗi Giao Dịch

EBC Financial Group kết hợp giao dịch với bảo tồn trong chiến dịch mới, gắn kết mỗi giao dịch của khách hàng với việc bảo vệ rừng Amazon

Từ một sàn giao dịch toàn cầu đến nỗ lực bảo tồn rừng Amazon, nhà môi giới trực tuyến này thể hiện cam kết mạnh mẽ với mục tiêu bảo vệ môi trường.

BRAZIL, October 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group hôm nay chính thức ra mắt chương trình “Bảo vệ rừng Amazon qua mỗi giao dịch” – sáng kiến đầu tiên của một nhà môi giới trực tuyến nhằm tạo tác động môi trường thông qua hoạt động giao dịch của khách hàng tại khu vực Mỹ Latinh. Chương trình này nhấn mạnh xu hướng ngày càng rõ rệt giữa thị trường tài chính và trách nhiệm bảo vệ môi trường, trong bối cảnh các nhà giao dịch và nhà đầu tư ngày càng cân nhắc rủi ro khí hậu cũng như các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) trong quyết định của mình. Với mỗi giao dịch đủ điều kiện tại Mỹ Latinh, EBC sẽ thay mặt khách hàng đóng góp cho các đối tác bảo tồn uy tín mà không phát sinh thêm chi phí, qua đó gắn kết hoạt động giao dịch thường nhật với những kết quả bảo tồn có thể đo lường được.

“Thông qua việc giới thiệu chương trình này, chúng tôi mang đến cho khách hàng cơ hội góp phần bảo vệ một trong những khu rừng mưa quan trọng nhất thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Phản ánh định hướng của COP29 trong việc mở rộng tài chính khí hậu lên khoảng 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm vào năm 2035 và thúc đẩy đầu tư tư nhân thông qua các cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả hơn, chúng tôi đơn giản hóa việc để mỗi giao dịch đều có thể đóng góp vào việc bảo vệ rừng Amazon. Đây là lần đầu tiên một nhà môi giới trực tuyến gắn kết hoạt động giao dịch thường ngày với việc bảo tồn các hệ sinh thái nhiệt đới ở quy mô lớn như vậy,” ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd., cho biết.

Thích Ứng Với Sự Thay Đổi Nhân Khẩu Học Hướng Tới Các Giá Trị Môi Trường

Sáng kiến này hướng đến sự thay đổi trong nhân khẩu học của thị trường, khi có tới 30% nhà đầu tư thuộc thế hệ Gen Z bắt đầu giao dịch ngay từ khi còn học đại học hoặc giai đoạn đầu tuổi trưởng thành. Cả thế hệ Gen Z và millennials ngày càng tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp với các giá trị môi trường và xã hội của họ.

“Chúng tôi muốn tạo ra một cách đơn giản để khách hàng tại khu vực Mỹ Latinh có thể tham gia vào nỗ lực bảo tồn rừng Amazon,” ông Barrett bổ sung. “Chiến dịch này cho phép các nhà giao dịch dễ dàng đóng góp vào việc bảo vệ rừng mưa Amazon – với mỗi giao dịch, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng chuyển khoản đóng góp đến các đối tác bảo tồn, tạo ra tác động trực tiếp đến lá phổi quan trọng của hành tinh, chính là rừng Amazon.”

Bảo Tồn Amazon Gắn Liền Với Các Mục Tiêu Kinh Doanh

EBC nhận thấy rằng việc hỗ trợ bảo tồn khu rừng mưa lớn nhất thế giới không chỉ đáp ứng các yêu cầu cấp thiết về môi trường mà còn phù hợp với nhu cầu kinh doanh tại những cộng đồng nơi tập đoàn hoạt động. Dù hoạt động giao dịch không trực tiếp cắt giảm phát thải, việc gắn kết giao dịch với bảo tồn rừng Amazon giúp huy động vốn tư nhân để bảo vệ các bể hấp thụ carbon quan trọng — một ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự 1,5ºC và là sự bổ trợ cho các nỗ lực khử carbon mang tính hệ thống. Trước thềm COP30 Brasil Amazonia vào tháng 11/2025 — hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc đầu tiên được tổ chức ngay trong khu vực Amazon — EBC đang chủ động tiếp cận nhằm tạo ra tác động toàn diện, đồng thời nâng cao nhận thức của khách hàng về ảnh hưởng của từng giao dịch đến tính bền vững môi trường.

Khu vực Amazon trải rộng 6,7 triệu km², giữ vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định khí hậu toàn cầu và là nơi sinh sống của khoảng 10% các loài sinh vật đã biết. Các nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ “điểm bùng phát” nếu nạn phá rừng tiếp diễn, khi hệ sinh thái này có thể chuyển đổi từ một bể hấp thụ carbon thành nguồn phát thải carbon, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với các mô hình khí hậu toàn cầu và cả thị trường tài chính vốn phụ thuộc vào sự ổn định môi trường.

Kết Nối Thị Trường Vốn Với Khả Năng Chống Chịu Khí Hậu Vượt Ra Ngoài Amazon

“Các thị trường không thể phớt lờ vấn đề khí hậu,” ông Barrett nhấn mạnh. “Amazon không chỉ là điểm nóng đa dạng sinh học mà còn là trụ cột của các thị trường carbon toàn cầu. Những gì diễn ra tại rừng mưa này sẽ trực tiếp tác động đến thế giới chúng ta đang sống và định hình quỹ đạo của dòng vốn ESG, từ tín chỉ carbon cho đến trái phiếu xanh. Sáng kiến của chúng tôi kết nối dòng vốn với các giải pháp khí hậu theo cách vừa mang ý nghĩa đối với nhà giao dịch, vừa có giá trị cho hành tinh.”

Vượt ra ngoài khu vực Amazon, EBC cũng bày tỏ mong muốn mở rộng sáng kiến này trên phạm vi toàn cầu để hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn có tính minh bạch và uy tín cao. Sáng kiến này phù hợp với sứ mệnh rộng lớn hơn của EBC: mang lại giá trị cho khách hàng đồng thời tạo tác động tích cực tại các cộng đồng.

Để biết thêm thông tin về chiến dịch Bảo Vệ Rừng Amazon Qua Mỗi Giao Dịch, vui lòng truy cập https://www.ebc.site/trade4earth

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

https://www.ebc.com/

