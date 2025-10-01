Kiteworks und Aqaio GmbH kündigen Partnerschaft zur Stärkung des privaten Datenaustauschs in der DACH-Region an

Distributionspartnerschaft bringt datensouveränitätskonforme Lösungen für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

SAN MATEO, CA, UNITED STATES, October 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Kiteworks, Anbieter einer Plattform zum sicheren Versenden, Teilen, Empfangen und Nutzen privater Daten, gibt heute eine Partnerschaft mit der Aqaio GmbH bekannt, einem Value-Added-Distributor mit Schwerpunkt IT-Sicherheitslösungen in der DACH-Region.Die Zusammenarbeit erweitert den Zugang zum Private Data Network von Kiteworks – für sicheren Dateiaustausch, E-Mail, Collaboration, Managed File Transfer und mehr – und gewährleistet volle Datensouveränität gemäß den strengen europäischen Datenschutzvorgaben.Im Rahmen der Vereinbarung vertreibt Aqaio die Kiteworks-Plattform über sein Netzwerk aus Fachhändlern, Systemintegratoren und OEMs in der DACH-Region. Unternehmen erhalten so erweiterte Möglichkeiten, ihre sensibelsten digitalen Kommunikationsdaten zu schützen und zu kontrollieren – unabhängig davon, ob diese lokal oder in regionalen Cloud-Umgebungen verarbeitet werden.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Aqaio, um unser Private Data Network in der DACH-Region bereitzustellen“, sagt David Byrnes, Vice President Global Channels bei Kiteworks. „Mit ihrer Expertise im Bereich Datensicherheit sowie ihrem starken Fokus auf Support und Schulung ist Aqaio der ideale Partner, um Unternehmen bei sicheren Collaboration- und Compliance-Anforderungen sowie bei Fragen der Datensouveränität zu unterstützen – zentrale Themen auf dem europäischen Markt.“Die Partnerschaft auf die steigende Nachfrage nach sicheren Lösungen für den Datenaustausch, da Unternehmen immer strengere regulatorische Vorgaben erfüllen und wachsenden Cyberbedrohungen begegnen müssen. Kiteworks bietet eine zentrale Plattform für sichere E-Mails, Dateiübertragungen, Webformulare und Managed File Transfer – bei voller Einhaltung der Datenschutzvorgaben.„Kiteworks verbessert die Fähigkeit von Organisationen erheblich, private Daten mit vertrauenswürdigen Partnern auszutauschen – ob per E-Mail, File Sharing oder anderen Kanälen – auf höchstem Sicherheitsniveau, in der Cloud wie auch on-premises“, erklärt Richard Hellmeier, Geschäftsführer von Aqaio. „Mit Kiteworks erweitern wir unser Portfolio führender Sicherheitslösungen und ermöglichen Partnern in der DACH-Region, ihren Kunden eine noch stärkere Cybersecurity-Infrastruktur bereitzustellen.“„Das Kiteworks Private Data Network ergänzt unser bestehendes Portfolio modernster IT-Sicherheitslösungen optimal“, ergänzt Christoph Hellmeier, Business Development Manager bei Aqaio. „So können Partner integrierte Sicherheitsinfrastrukturen anbieten, die den besonderen Anforderungen der DACH-Region in Bezug auf Datenkontrolle und -souveränität gerecht werden.“Über AqaioSeit über fünf Jahren ist Aqaio ein vertrauenswürdiger Value-Added-Distributor in der DACH-Region und arbeitet eng mit Fachhändlern, Systemintegratoren und OEMs zusammen. Das Unternehmen ist auf die Identifikation und Förderung innovativer IT-Sicherheitstechnologien spezialisiert und bietet umfassende Lösungen führender Anbieter. Neben der Distribution bietet Aqaio umfangreiche Mehrwertdienste wie Beratung, Marketingunterstützung, Logistik, Schulungen und technischen Support.Über KiteworksDie Mission von Kiteworks ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, Risiken beim Versenden, Teilen, Empfangen und Verwenden privater Daten effektiv zu managen. Die Kiteworks-Plattform bietet Kunden ein Private Data Network, das Datenschutz, Compliance und Schutz gewährleistet. Die Plattform vereinheitlicht, verfolgt, kontrolliert und sichert sensible Daten, die innerhalb, in oder aus einer Organisation übertragen werden – und verbessert so das Risikomanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beim privaten Datenaustausch erheblich. Kiteworks hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und schützt mehr als 100 Millionen Endnutzer sowie über 1.500 Unternehmen und Behörden weltweit.

