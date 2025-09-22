Pacific Peak Capital Partners LTD (PPCP) souligne le rôle de Sebastian Hatherleigh dans la gestion d’actifs

Pacific Peak Capital Partners LTD (PPCP) améliore l’intégration clients et l’accessibilité de PinnacleFlow avec une interface intuitive et personnalisée.

PARIS, FRANCE, September 22, 2025 / EINPresswire.com / -- Supprimer les obstacles à l’accessibilité des clients Pacific Peak Capital Partners LTD (PPCP) , leader mondial de la gestion d’actifs et de l’innovation fintech, a dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités visant à rendre son système PinnacleFlow plus accessible. Ces innovations s’inscrivent dans la volonté du groupe de réduire la complexité d’intégration et de faciliter l’adoption des solutions de gestion des risques multi-marchés, dans un contexte financier de plus en plus exigeant.Les améliorations comprennent une interface utilisateur simplifiée, des tableaux de bord personnalisables et des modules interactifs permettant aux nouveaux clients de se familiariser rapidement avec l’outil. Les investisseurs plus expérimentés bénéficient quant à eux d’une expérience fluide, leur permettant d’adapter efficacement leurs portefeuilles et d’exploiter pleinement les analyses générées par l’intelligence artificielle et la data science.Un parcours d’intégration plus intuitifPPCP a souligné que cette refonte de l’intégration client s’appuie sur des retours recueillis auprès de partenaires en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Le système intègre désormais des guides automatisés, une configuration étape par étape ainsi qu’un suivi de performance personnalisé, réduisant considérablement le délai entre l’ouverture d’un compte et la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement.Sebastian Hatherleigh, dont l’expertise a été déterminante dans la conception des architectures de données et des parcours utilisateurs, a déclaré :« L’accessibilité ne consiste pas seulement à lever des barrières, mais à donner aux investisseurs clarté et confiance. En associant intelligence des données et interfaces intuitives, PinnacleFlow permet une gestion des risques transparente et exploitable dès la première interaction. »Une adaptabilité mondialeLe nouveau cadre d’intégration a été pensé pour répondre aux exigences réglementaires et opérationnelles propres à chaque région. De la documentation de conformité à la configuration des portefeuilles, la plateforme garantit aux clients une expérience cohérente tout en respectant les standards locaux.PPCP a confirmé que ce dispositif serait d’abord déployé dans les principaux centres financiers européens et asiatiques, avant d’être étendu à l’Amérique du Nord au cours des prochains mois.Responsabilité et innovation au service des investisseursEn intégrant l’accessibilité et la convivialité au cœur de PinnacleFlow, PPCP réaffirme son engagement à associer innovation technologique et gestion responsable des actifs. Cette approche permet non seulement de renforcer la résilience face à la volatilité des marchés, mais également d’assurer que chaque client, dès son entrée dans le système, dispose d’un environnement clair, fluide et sécurisé pour gérer ses investissements.À propos de Pacific Peak Capital Partners LTD (PPCP)Pacific Peak Capital Partners LTD (PPCP) est une société mondiale de gestion d’actifs et d’innovation financière spécialisée dans la gestion institutionnelle, les solutions fintech intelligentes et les stratégies d’investissement durable. Axée sur l’excellence technologique et la rigueur en matière de gestion des risques, PPCP fournit aux investisseurs des outils de pointe et des analyses stratégiques favorisant une création de valeur durable à long terme.AvertissementLes informations contenues dans ce communiqué de presse sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une offre, une sollicitation ou une recommandation d’investissement. Pacific Peak Capital Partners LTD (PPCP) décline toute responsabilité quant aux décisions prises sur la base de ce document. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

