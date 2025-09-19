La startup suisse Red drop LAB. lance une initiative pour explorer le sang menstruel comme nouveau biomarqueur de santé

La startup suisse développe une méthode d’analyse à domicile visant à explorer de nouveaux biomarqueurs liés au bien-être féminin.

SWITZERLAND, September 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Red drop LAB., jeune entreprise spécialisée en innovation biomédicale, annonce aujourd’hui le lancement d’une étude pilote visant à évaluer le potentiel du sang menstruel comme source de biomarqueurs cliniques.

Un fluide biologique largement sous-exploré

Alors que la plupart des diagnostics reposent sur des analyses de sang veineux ou d’urine, le sang menstruel reste étonnamment peu étudié. Pourtant, plusieurs publications scientifiques récentes suggèrent qu’il pourrait contenir des informations comparables, voire complémentaires, sur l’état de santé général.

Un protocole de collecte à domicile

L’initiative de Red drop LAB. repose sur le développement d’un protocole simple permettant de collecter un échantillon menstruel à domicile. Les participantes utilisent un kit conçu pour garantir hygiène et sécurité, avant d’envoyer l’échantillon au laboratoire partenaire. Les résultats de cette phase pilote permettront de valider la faisabilité de ce type d’analyses et d’évaluer leur intérêt clinique.

Vers une médecine plus accessible

Au-delà de l’aspect scientifique, cette approche pourrait contribuer à rendre certaines analyses plus accessibles, notamment pour les femmes éloignées des structures médicales ou souhaitant un suivi préventif régulier.

Défis et perspectives

Comme toute innovation médicale, le projet fait face à plusieurs enjeux : garantir la fiabilité des résultats, protéger la confidentialité des données sensibles et accompagner les participantes dans l’interprétation des analyses. Red drop LAB. collabore actuellement avec différents partenaires et laboratoires afin d’assurer le respect des standards cliniques et éthiques.

Une démarche sociétale autant que scientifique

Au-delà de l’aspect technique, l’initiative contribue à briser un tabou encore présent : la perception des menstruations uniquement comme une contrainte. En proposant de les considérer comme une ressource biologique porteuse d’informations, Red drop LAB. participe à un changement culturel autour de la santé féminine.

À propos de Red drop LAB.

Red drop LAB. est une startup suisse fondée en [année], spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour la santé féminine. Son approche combine recherche scientifique, technologie biomédicale et volonté de rendre les soins plus accessibles et inclusifs.

